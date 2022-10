Sanità al tracollo, è mobilitazione 

Luigi Mascia, segretario regionale della Cimo (Confederazione italiana medici ospedalieri), sta perdendo la speranza. «La mia paura è che avremo presto ospedali per i poveri e ospedali per i ricchi. Stiamo assistendo alla privatizzazione della sanità in Italia, stiamo andando verso il modello lombardo. Per oltre 50 anni il nostro sistema sanitario nazionale è stato un modello per tutte le altre nazioni, e noi l’abbiamo smantellato sbagliando completamente la programmazione degli ingressi in Medicina e soprattutto nelle scuole di specializzazione».

«Una situazione insostenibile», è l’avviso dei sindacati che hanno annunciato un caldo autunno di protesta. Oggi, a Tramatza, i segretari della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil decideranno la data della giornata di sciopero generale, una manifestazione che porterà medici, infermieri e tutto il personale sanitario a incrociare le braccia. «La sanità è allo sfascio», dice Roberta Gessa, Cgil. «È urgente un piano straordinario di assunzioni e di stabilizzazioni al fine di colmare, per quanto possibile, le gravi carenze di personale». Una situazione che si è incancrenita col tempo, sottolinea, «in parte figlia di una pianificazione nazionale incentrata solo sul risparmio, e in parte acuita dalla riforma sanitaria regionale. Una riforma la cui impostazione non era sbagliata ma doveva essere condotta in maniera diversa. Basti dire che, ancora oggi, le aziende sanitarie si ritrovano senza atti aziendali e quindi non possono nemmeno pianificare le assunzioni, l’organizzazione eccetera».

A due anni e mezzo dall’avvento del Covid, dopo lo stato d’emergenza nazionale che ha concentrato il grosso delle forze e delle risorse nella gestione dei malati e nella profilassi, quel che resta della sanità pubblica - a parte certe splendide eccellenze - è un campo di ospedali senza dottori e infermieri, pazienti in fila per mezze giornate ai pronto soccorso, comuni senza medico di base e senza pediatra, liste d’attesa infinite, campagne di screening cancellate.

L’autunno caldo

Il modello lombardo

Il collo di bottiglia

Il collo di bottiglia che ha finito per disossare via via gli organici degli ospedali e gli ambulatori della medicina territoriale, ingigantendo poi il problema delle liste d’attesa, delle campagne di prevenzione a singhiozzo, dei posti letto che mancano. Impossibile risolvere questa situazione se in Italia i medici che non hanno finito la scuola di specializzazione (cinque anni dopo i sei di Medicina) non vengono considerati al pari dei colleghi. «Si continua a interpretare in senso restrittivo una norma europea che regolava le assunzioni negli ospedali, per cui si è finito per rendere possibile l’ingresso al lavoro solo ai medici specializzati. Una follia», dice Mascia. «In Germania hanno usato un correttivo: assumono gli specializzandi come assistenti fin dal primo anno e la scuola la fanno in ospedale, con le guardie e la reperibilità. In Italia invece no. Assumiamo gli specializzandi al quinto anno, ma non possono fare le guardie da soli».

Il paradosso

Intanto, però, puntualizza il dottor Mascia, «in Italia si è creata una stortura per aggirare la norma: si fa ricorso alle cooperative. Sicché noi del sistema sanitario regionale non possiamo assumere medici se non sono specialisti, mentre le cooperative portano dentro gli ospedali medici non specializzati che oltretutto vengono ben pagati». Quanto? «Per 12 ore si mettono in tasca 740 euro, mentre il medico che gli sta a fianco guadagna appena un quarto di quella cifra».

La pazienza finita

E intanto, «viene meno via via quello che è stato un diritto garantito negli ultimi 50 anni: la possibilità di curarsi grazie al sistema sanitario. Oggi, però, davanti alle liste d’attesa sempre più lunghe succede che tante, troppe persone abbandonano le cure. E se la situazione non cambia, ho paura che in Sardegna sarà quello che accadrà a una popolazione sempre più vasta, perché nella nostra regione c’è un impoverimento economico e culturale spaventoso».

La norma di emergenza

«Il Covid non può più essere il coperchio buono per tutte le pentole», avvisa Domenico Salvago, segretario regionale e vicepresidente nazionale Snami. «Quel che succede è che i pazienti non possono accedere a una visita specialistica, non possono fare esami di routine perché è finito il budget eccetera. Di fatto, se non si trovano soluzioni, noi tra qualche tempo vedremo molti più malati. Servono interventi urgenti per tappare le falle, dopodiché serve programmazione. Utile sarebbe una norma che dichiarasse l’emergenza medici, come stanno facendo altre regioni. Un aggancio normativo per avere intanto la possibilità di intervenire subito per tappare le falle».

