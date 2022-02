«Sanità a pezzi, nessun perdono» 

«Noi non li perdoniamo. Non perdoniamo chi ha contribuito a ridurre in questo stato la sanità oristanese e di un intera regione». Ci va pesante il Comitato per il diritto alla salute dell’Oristanese dopo lo stato di emergenza in cui versa il San Martino, col Pronto soccorso chiuso, sicuramente sino a domani mattina, Medicina con il focolaio di pazienti positivi e i contagi che non hanno risparmiato neppure medici e infermieri. La vergognosa situazione in cui versa la prevenzione e l’assistenza sanitaria nel territorio provinciale è al centro di una lunga nota di sdegno e di accuse. «Due anni di epidemia. Un disastro sanitario ed economico, morti, la rete ospedaliera e territoriale allo sbando. Non perdoniamo chi pur sapendo, si è girato dall'altra parte non garantendo nemmeno i livelli essenziali di assistenza».

Lo sfogo

Il documento ricorda come in questi anni non ci sia stata alcuna soluzione ai tanti problemi denunciati: «Sono quasi due anni che urliamo insieme alla rabbia, la disperazione per un’assistenza pubblica che non funziona. Dapprima hanno cercato di sminuire con la frase di rito: “Va tutto bene”, e oggi affermano la loro incapacità a risolvere i problemi. E allora dimettetevi! Abbiamo bisogno di persone che lavorino per i cittadini, che sappiano gestire per i cittadini i soldi del Pnrr».

La denuncia

La paura del Comitato per il diritto alla salute circa la probabile chiusura dell'Ospedale San Martino, sta diventando realtà. «In due anni abbiamo perso decine di sanitari che non sono mai stati sostituiti. Avete fatto delle promesse mai mantenute, giustificandovi con: “A Oristano non vogliono venire”. Voi dovete trovare il modo, voi dovete risolvere il problema, spetta alla politica e lo avete affermato tante volte. E se non siete capaci, andate a casa». Il Comitato inoltre sostiene che ormai «il commissariamento della sanità sarda è il solo modo perché si risolva la vergogna dei Ps chiusi, dei reparti senza personale, di intere zone senza medico di base o di continuità assistenziale». E più avanti: «La nuova responsabile di Ares, che ha affermato di dare maggiore assistenza spendendo di meno, venga a Oristano e ci spieghi perché i nostri cittadini non hanno gli stessi diritti di chi vive in altre zone. Dia maggiore libertà decisionale, sia per i concorsi che per le selezioni, a chi conosce le difficoltà locali, incentivi chi lavora in zone disagiate, altrimenti saremmo giustificati a pensare che a parole è tutto facile».