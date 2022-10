Sangue, un dono per la vita 

L’Ogliastra si conferma zona generosa nei confronti di altri territori bisognosi: le emazie cedute nel 2022 sono state 294, il 202,74 per cento in più rispetto al 2021. La maggior parte dei donatori risiede a Tortolì, Tertenia, Villagrande e Bari Sardo. La destinazione del sangue raccolto tra Centro trasfusionale e campagne esterne tramite autoemoteca segue la tendenza del 2021: la gran parte delle sacche finisce nel reparto di Medicina, poi a ruota all’ambulatorio trasfusionale, poi in Chirurgia, Ortopedia e Rianimazione. Una percentuale va anche alla clinica Tommasini di Jerzu.

Sono gli uomini i più generosi. Lo rivela il report: il 76,81 per cento di donazioni sono degli uomini, il 23,19 delle donne. Il 61,43 per cento, in crescita dello 0,73 rispetto al periodo 2010-2020, dei donatori appartiene all’emogruppo 0, il 31,4 al gruppo A, il 5,34 al B e l’1,82 all’A-B. Quasi tutto il sangue proviene da donatori dell’antigene Rh positivo (92,95 per cento), quello negativo si attesta al 7,05. Nel 2022 927 sacche (+19,6 per cento rispetto al 2021) sono state raccolte al Centro trasfusionale di Lanusei diretto da Giusy Cabiddu, mentre altre 891 (+12,07) sono arrivate dalle raccolte esterne organizzate dalle sezioni Avis.

La produzione di sacche di sangue è aumentata del 16,95 per cento. I numeri dicono che le unità donate abbiano toccato quota 1.787, 259 in più rispetto a un anno prima. Contestualmente sono anche incrementate le richieste dalle sale operatorie dell’ospedale Nostra Signora della Mercede dove il numero di interventi è salito in virtù dei maggiori accessi anche di pazienti provenienti da fuori Ogliastra. Il report sulle donazioni, che mette a confronto il periodo gennaio-settembre 2021 e 2022, è stato presentato mercoledì all’assemblea del “Comitato buon uso del sangue” interno al presidio ospedaliero.

I dati

Ematologi

Con il Centro trasfusionale che opera con organico al gran completo, all’Asl Ogliastra inaugurano anche il primo centro di Ematologia. «Abbiamo lavorato per far arrivare dei professionisti al Centro trasfusionale. Ora - dice Luigi Ferrai, 50 anni, direttore dell’ospedale - possiamo contare su due esperti della branca. Seguiranno un ambulatorio che aprirà una volta alla settimana. Il servizio consente di evitare i viaggi per consulenze verso Cagliari, Sassari e Nuoro. Finora l’Asl non aveva mai avuto degli ematologi».

