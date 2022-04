Sangue, tremila donatori in più 

In una sala gremita di delegati, soci, donatori e simpatizzanti sono emersi alcuni dati preziosi, che confermano come la Sardegna sia una terra sensibile di donatori. Negli obbiettivi, però, c’è la volontà di far crescere sempre di più la famiglia dell’Avis, coinvolgendo soprattutto i giovani. Sono state oltre 81 mila le donazioni di sangue del 2021, circa 3000 in più rispetto all’anno precedente. Risultato sottolineato nella relazione del presidente regionale Vincenzo Dore, che però non ha mancato di sottolineare alcune criticità.

I sardi sono generosi. Ma la crisi della Sanità territoriale gioca contro questa dimostrazione di buona volontà. Il monito è risuonato più volte nel teatro Tonio Dei di Lanusei, dove l’altro ieri si è tenuta la cinquantunesima assemblea regionale dell’Avis.

Nel 2021 l’associazione ha registrato tremila donazioni di sangue in più rispetto all’anno precedente. Ma i dirigenti regionali e locali non hanno potuto fare a meno di puntare i riflettori sulle criticità dei Centri trasfusionali, ormai allo stremo delle forze.

Un problema che accomuna tutta la Sardegna e che rischia di compromettere l’attività dell’associazione che si occupa di reperire donatori di sangue.

Un’Isola sensibile

In una sala gremita di delegati, soci, donatori e simpatizzanti sono emersi alcuni dati preziosi, che confermano come la Sardegna sia una terra sensibile di donatori. Negli obbiettivi, però, c’è la volontà di far crescere sempre di più la famiglia dell’Avis, coinvolgendo soprattutto i giovani. Sono state oltre 81 mila le donazioni di sangue del 2021, circa 3000 in più rispetto all’anno precedente. Risultato sottolineato nella relazione del presidente regionale Vincenzo Dore, che però non ha mancato di sottolineare alcune criticità.

«Abbiamo avuto conferma, anche quest’anno, della centralità e del ruolo insostituibile della raccolta diretta associativa nel sistema regionale sangue», ha sottolineato.

«Le unità di raccolta di Cagliari e Sassari e le Avis provinciali e comunali hanno garantito oltre il 50 per cento del sangue che si raccoglie in Sardegna».

I dati nelle province

A Cagliari nel 2021 le donazioni di sangue sono state oltre 27.428; Sassari ne ha garantito 18.728; Nuoro 7.377, Oristano 8.602, Olbia-Tempio 6.551, la provincia di Carbonia-Iglesias 6.438, il Medio Campidano 4.414, l’ Ogliastra 2.124.

«Nonostante questo grande impegno che tutti riconoscono all’associazione, non possiamo non sottolineare le enormi difficoltà operative che incontriamo quotidianamente», ha detto il presidente Dore.

«Difficoltà determinate dalla complessità intrinseca del sistema regionale del sangue, dalla carenza cronica di personale specializzato nei Centri trasfusionali di riferimento, ma anche da inspiegabili limitazioni degli orari di consegna del sangue raccolto o da vincoli sulla programmazione dei giorni di raccolta che si ripercuotono sulla programmazione annuale».

Un piccolo passo avanti, per garantire la continuità della raccolta a causa della riduzione del personale sanitario, è stato fatto grazie alla sottoscrizione della convenzione con l’Università di Cagliari che permette ai medici specializzandi di collaborare con Avis.

Iniziativa che Avis auspica si possa riproporre con l’Ateneo di Sassari.

I centri trasfusionali

La presidente dell’Avis provinciale Ogliastra, Luciana Mirai, 65 anni e 27 di esperienza in Avis, sottolinea: «In Sardegna i donatori ci sono e sono molto sensibili, ma il problema è la Sanità». E aggiunge: «Il Centro trasfusionale viene spesso dimenticato, ma è fondamentale come tutti gli altri reparti. È inutile che ci sia una Chirurgia se poi non abbiamo il sangue. Tutti i territori hanno molti volontari, ma la Sanità ha bisogno di una rispolverata e ha bisogno di riconsiderare i territori».

«Ogliastra isolata»

La situazione dell’associazione in Ogliastra è sempre buona. «Le otto comunali lavorano costantemente e con una buona risposta, anche se purtroppo qualche volta ci dobbiamo fermare e non fare le visite regolari nei vari comuni perché mancano i medici».

Davanti alla platea regionale Luciana Mirai denuncia: «La nostra Ogliastra è isolata, molti comuni sono isolati eppure le visite regolari dell’autoemoteca garantiscono una risposta costante. Abbiamo fatto presente questa situazione all’assessore alla Sanità, l’abbiamo sollecitato, stiamo aspettando risposte».

Mirai incalza: «Al Centro trasfusionale ci sono solo due medici, un terzo si è aggiunto per un mese. Li ringraziamo per la dedizione al lavoro: non possono permettersi di ammalarsi, di fare un giorno di ferie».

