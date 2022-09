Sandro Cappai, stella della comicità «Ma sì, ridiamo delle nostre ansie» 

«Alessandro Cappai, ribattezzato artisticamente Sandro Cappai. Ho 29 anni, nato e cresciuto a Cagliari. Di origini siciliane da parte di madre e di Serrenti da parte di padre. Faccio lo stand-up comedian e l’autore comico. Ho scritto per anni per altri artisti finché un giorno non ho trovato il coraggio di salire sul palco».

Si presenti per chi non la segue maniacalmente.

«Ah, mi si dà del lei in quest’intervista? Ho già l’angoscia. Comunque, tendo a raccontare storie personali e la magia è che possono diventare universali nel momento in cui il pubblico si rivede in ciò che dico. Quando racconto delle mie ansie, delle mie disavventure, delle mie osservazioni sul mondo si ride insieme. Oppure la gente si diverte solo perché ho una faccia buffa e nessuno me l’ha mai detto».

Sandro Cappai, perché si ride tanto di lei?

«Ah, mi si dà del lei in quest’intervista? Ho già l’angoscia. Comunque, tendo a raccontare storie personali e la magia è che possono diventare universali nel momento in cui il pubblico si rivede in ciò che dico. Quando racconto delle mie ansie, delle mie disavventure, delle mie osservazioni sul mondo si ride insieme. Oppure la gente si diverte solo perché ho una faccia buffa e nessuno me l’ha mai detto».

Si presenti per chi non la segue maniacalmente.

«Alessandro Cappai, ribattezzato artisticamente Sandro Cappai. Ho 29 anni, nato e cresciuto a Cagliari. Di origini siciliane da parte di madre e di Serrenti da parte di padre. Faccio lo stand-up comedian e l’autore comico. Ho scritto per anni per altri artisti finché un giorno non ho trovato il coraggio di salire sul palco».

Quando è stato.

«Il 25 maggio 2016. Scrivevo da anni e nell’ambiente ho conosciuto Albert Huliselan Canepa, faceva già il comico e l’autore. Da qualche anno frequentava le serate di stand-up comedy d’Italia, finché un giorno mi dice: “Ti va se organizziamo in Sardegna?”. E io gli rispondo: “Va bene, però ti aiuto solo dal punto di vista logistico, sul palco non ci vado”. Mi veniva l’ansia solo nel sentire un comico pronunciare una battuta scritta da me, figuriamoci se fossi salito io a dirle. Invece, alla fine, Albert mi ha aiutato a trovare il coraggio».

Poi ha spiccato il volo.

«Ora non esageriamo, però non mi lamento. È stato un processo lungo e lo è ancora adesso, come è giusto che sia. Dopo un anno di palco ho iniziato a frequentare le prime serate open mic in giro per l’Italia, poi piano piano sono arrivate le prime date ufficiali e per ufficiali intendo pagate più di una birra. Una prima svolta è arrivata nel 2019, l’anno del Cagliari Comedy Festival (organizzato insieme ad Albert e gli Intrepidi Monelli) e soprattutto del mio speciale registrato allo Zelig di Milano, che poi è finito su Prime Video e su Rai 5. Il 2020 è stato paradossale: non potevamo fare spettacoli ma nel frattempo la gente era a casa a guardarsi i nostri video. Quando abbiamo ripreso ci siamo accorti che era nato un forte interesse per la nuova scena comica».

A proposito di Rai 5, è vero che ha debuttato in un giorno improbabile a un orario infelice?

«Ma no, sul palco tendo sempre a esagerare. È vero che sono andato in onda un sabato di inizio estate, forse alle 22. Un bel po’ di gente mi aveva scritto e da allora ha iniziato a seguirmi. Durante il tour, una sera all'inizio dello spettacolo chiedo chi mi avesse visto sulla Rai e un signore risponde: “Forse io”. Scherzo sul fatto che non gli ero rimasto proprio impresso. Alla fine della serata il signore mi ferma e mi dice: “Io ti avevo visto su Rai5, ma all'inizio mi sembrava impossibile che fossi tu, perché non credevo che uno che è stato in tv poi si esibisce in un circolo Arci a Cremona».

Questa settimana su YouTube c’è il suo nuovo show.

«Sì, ho appena pubblicato “Non è andata proprio così”: è lo spettacolo che ho portato in tour nell'ultimo anno. L’ho prodotto con Marco Camba ed è diretto da Pietro Medda. Poi nei titoli di testa e di coda c'è la musica originale di Riccardo Cappai (mio fratello) che fanno sembrare tutto molto più epico. Sembra stia andando bene, sta facendo buoni numeri, ma al di là dei freddi dati, pare che stia piacendo. Il complimento più bello? Quando mi dicono che hanno iniziato a guardarlo per curiosità e poi un’ora è volata senza che se ne rendessero conto».

La stand-up è dissacrante, scorretta, lei si pone un limite?

«Non penso che debba avere limiti, soprattutto nella dimensione live: c’è un accordo tacito col pubblico che ti dà il diritto di esprimerti liberamente, alla fine è solo uno spettacolo comico. A volte mi preoccupo che le mie battute non vadano a colpire una categoria discriminata. Una scelta personale, non una regola assoluta».

Ma è vero che è fidanzato con una collega?

«Sì, Valeria Pusceddu. Nei suoi monologhi ogni tanto parla di me, e io nei miei parlo di lei».

E di chi si ride di più?

«Lei ride più di se stessa, e io rido più di me».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata