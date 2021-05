«Sandrino per sempre uno di noi» 

«Sandrino uno di noi». Centinaia di giovani in semicerchio attorno a una bara ieri hanno dato l’ultimo saluto ad Alessandro Carcassi, morto sabato dopo essere precipitato da un altezza di 10 metri mentre cercava di raggiungere l’abitazione della compagna. Centinaia di facce attonite, sconvolte da una tragedia che ha troppi perché. Morire il giorno dopo aver compiuto appena 20 anni, durante un permesso premio dal carcere, è un lutto difficile da digerire.

Il dolore

Il silenzio nel sagrato del cimitero di San Michele avvolge ogni cosa. Ci sono tutti quelli che hanno voluto bene a Sandrino. I genitori distrutti dal dolore. Gli amici delle case parcheggio di via Piero della Francesca, dove il giovane ha vissuto e dove ha trovato la morte, i ragazzi della crew con le felpe nere HP, (acronimo di House Parking, le case parcheggio), gli educatori del carcere minorile di Quartucciu, i docenti e il direttore scolastico, gli agenti di Polizia penitenziaria ed Enrico Mauro Zucca, il direttore di quell’istituto che l’ospitava da un anno. Idealmente c’erano anche i dieci compagni con i quali Alessandro condivideva le giornate. Non potendo partecipare hanno affidato una lettera e un rosario al loro direttore che lo ha poggiato sulle corone di anthurium bianco della bara.

La cerimonia

Padre Gabriele Biccai è il cappellano dell’istituto di pena di Quartucciu. Alessandro ha lasciato il segno nel sacerdote che ieri ha voluto celebrare il funerale. «È il momento della fede, della preghiera. In questi giorni tanta rabbia, tante incomprensioni hanno attraversato i nostri cuori. Questo nostro fratello è passato alla vita eterna. Per noi cristiani con la morte tutto comincia. È il giorno natalizio, con Alessandro in paradiso. Certo è un po’ troppo presto – continua il religioso – a 20 anni non si può morire. Ecco la sua giovinezza ora la affidiamo a Dio. In cielo continuerà una vita abbondante, eterna. Spesso ci dimentichiamo, ma questo è il regalo più bello che ci fa Alessandro. Ci ricorda dove stiamo andando, ci ricorda che non stiamo viaggiando a vanvera come mine vaganti, senza sapere dove andare». Padre Biccai si rivolge ai tanti amici di Alessandro. «Non lasciamo che questo seme cada in terra in modo vano, ma che porti frutto in ciascuno di noi. Molte volte cerchiamo strade, corriamo, ci affanniamo ma una è la via maestra. Abbiamo una sola vita, non centomila, e ce la dobbiamo giocare bene, con le cose che più contano. Le cose vere, quelle giuste. Questa morte portiamocela nel cuore e sia seme di una vita nuova».

Le lacrime

Il coro intona l’Alleluia. Il sacerdote si prepara alla celebrazione eucaristica. Gli amici si spostano nella scalinata, dove vengono distribuiti palloncini bianchi e neri. Pochi minuti e il gruppo ritorna nel sagrato con le magliette bianche “Sempre con noi. Ciao Sandrino”. Ora spetta al direttore del carcere leggere la lettera che alcuni compagni di sventura di Alessandro hanno scritto dietro le sbarre. Ma l’emozione è troppo forte e quelle righe scritte in una pagina rosa di quaderno rimarranno nella giacca. «Alessandro ci ha giocato un brutto scherzo, proprio in un momento in cui si stava applicando su qualcosa che poteva tirarlo fuori dal posto dove stava», dice con voce rotta Zucca. «Con Alessandro avevamo fatto un patto per uscire, per riconquistare la libertà che meritava. Perché si stava impegnando, ci stava mettendo tutte le sue forze. Ma ci ha fregato, è andato via prima. Sappiate che in carcere Alessandro ha lasciato il segno e noi lo ricorderemo».

Il saluto degli amici

«Andate in pace la messa è finita». Ora è il momento di salutare Sandrino come gli sarebbe piaciuto. Gli amici intonano il coro da stadio ”Uno di noi”, in onore del padre Ivan e del suo passato nel gruppo dei tifosi “Furiosi”. Nel piazzale esterno esplodono i botti, i fumogeni colorano l’aria di arancione mentre gli amici, quelli di ieri, di oggi, di sempre, portano a spalla quella bara con un giovane morto troppo presto».

