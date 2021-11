Sanatoria concessa e poi negata 

«Le opere abusivamente realizzate che hanno comportato aumenti di superficie e di volume in zona con vincolo paesaggistico non possono essere condonate, con la conseguente e pacifica inammissibilità dell’istanza di sanatoria». Lo hanno scritto i giudici del Tar Sardegna rigettando il ricorso del proprietario di una casa di Torre delle Stelle contro Regione e Comune di Maracalagonis che, dopo un primo parere favorevole, avevano poi negato la sanatoria. Una decisione che si potrebbe riflettere su una dozzina di casi simili, sparsi tra Torre delle Stelle e Solanas (in territorio di Sinnai), che hanno presentato ricorso dopo essersi visti negare il condono.

Il ricorso

A presentare il ricorso ai giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo è stato il proprietario di un fabbricato residenziale, assistito dall’avvocato Alessio Vinci. Per la Regione, invece, sono costituiti i legali Roberto Murroni e Massimo Cambule (dell’Ufficio Legale), mentre il Comune era difeso dall’avvocato Alessandro Mariani. La vicenda è complessa. Nell’immobile, stando a quanto riferito dal privato, sarebbe stato realizzato un ampliamento senza autorizzazione quasi vent’anni fa, nel 2002. Per ottenere la sanatoria, il 10 dicembre 2014, il proprietario aveva presentato istanza di condono edilizio, versando anche le somme a titolo di oblazione e oneri concessori. Nel 2014 la Regione rilascia un parere favorevole al condono, ma due anni più tardi inizia a sollevare eccezioni che poi, nel 2017, chiude definitivamente la porta dichiarando l’istanza inammissibile.

La decisione

Citando la legge 326 del 2003 (la cosiddetta terzo condono), i giudici hanno stabilito che non può essere ammesso a sanatoria l’abuso che abbia comportato un aumento di volumetria o superficie in zona con vincolo paesaggistico. «La giurisprudenza è ormai consolidata», scrive il Tar, che ritiene applicabile il condono «solo alle opere di minore rilevanza (ovvero i restauri, i risanamenti conservativi e le manutenzioni straordinarie, ndr). Non possono essere quindi sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico o comunque di inedificabilità». Una doccia fredda anche per gli altri edifici, tra Torre delle Stelle e Solanas, che attendono ancora la decisione.