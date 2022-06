Sanata la villa costruita a Tavolara 

La “casa bianca” di Tavolara è sanata, il via libera alla conformità urbanistica è del Comune di Olbia (dopo il silenzio assenso della Soprintendenza) e del ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per chiudere definitamente la partita, la proprietà della villa (un tempo la casa dei custodi di parte dell’Isola) dovrà indennizzare lo Stato versando circa 47 mila euro, a titolo di risarcimento per il “danno paesaggistico sostenibile”. Il colpo di scena è emerso ieri, a margine dell’udienza penale in corso a Tempio per i presunti abusi edilizi e paesaggistici ipotizzati dalla Procura. Sotto processo ci sono Vittorio Marzano, assistito dagli avvocati Gian Comita Ragnedda e Danilo Mattana, destinatario di una citazione diretta a giudizio, insieme a Loredana Marzano, Giuseppe Ciambella e Paolo Guglielmi, amministratori della Igas Com srl, chiamati in causa in qualità di committenti dei lavori, all'architetto argentino Julio Cesar Ayllon, direttore dei lavori e a Marilena Cardone, amministratrice della Cama Costruzioni, l'impresa esecutrice dell'intervento bloccato dalla Procura di Tempio nel settembre 2019.

Tutto sanato

Le indagini vennero condotte dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, sulla base di segnalazioni dell’Area Marina Protetta e del Gruppo di Intervento giuridico. Secondo la Procura, l’edificio originario (risalente al 1936) è stato demolito e al suo posto è stata realizzata, illegalmente, una villa su due livelli di 300 metri quadri. Vittorio Marzano ha sempre sostenuto di avere le carte in regola, ma ora, con il pagamento dell’indennità “per il danno paesaggistico sostenibile”, il caso sembra chiuso, anche sul piano penale. Ieri il processo è stato rinviato e proseguirà, ma viene a mancare l’elemento sostanziale delle contestazioni.

Il Grig dice no

Non è convinto di questa soluzione il Gruppo di Intervento giuridico. Dice l’avvocata del Grig, Susanna Deiana: «Sarebbe stata emanata dal Comune di Olbia un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Se così fosse, l’atto dovrebbe esser vagliato attentamente dal Tribunale, in quanto non paiono proprio sussistere i ristretti requisiti richiesti. La sanatoria può essere rilasciata solo se si tratta di lavori “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Nella fattispecie concreta viene, invece, contestata la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico in area classificata di conservazione integrale».