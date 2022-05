San Teodoro, triste addio 

Stintino 5

San Teodoro 0

Stintino (4-3-3) : Sanna, Colanieri (21'st Scigliano), Valenti, Nieddu, Canu, Spano, Mereu, Greco (12'st Pistidda); Oggiano (21'st Correnti), Gargiulo, Munua (1'st D'Amico). A disposizione Mulas, Foddai, Puggioni, Bassanetti, Doukar. Allenatore Congiu.

San Teodoro (4-4-2) : Nesta (25' st Casu), Asara, Puggioni, F. Bazzu, A. Loddo, Bognolo, Asole, Putzu (29'st Mameli), Campa, Raspitzu (38'st Tedde), G. Loddo. In panchina Molino, G. Bazzu, Castelluccio. Allenatore Degortes.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel secondo tempo al 2' Gargiulo, al 10' Oggiano, al 24', 38' e 44' Gargiulo .

Note : ammoniti Greco, Puggioni. Recupero 1' pt-3' st. Spettatori 150.

Stintino. Il San Teodoro, nell'ultima giornata del campionato di Promozione girone C, per potere disputare i playout, avrebbe dovuto assolutamente vincere a Stintino e sperare in uno scivolone del Porto Torres a Thiesi. È invece accaduto l'esatto contrario. I turritani hanno pareggiato a Thiesi (3-3) ed i galluresi sono stati nettamente sconfitti al Roccaruja, con il risultato di 5-0. Il verdetto è inappellabile: il San Teodoro retrocede in Prima categoria, dopo aver vissuto i fasti della Serie D. Lo Stintino termina invece il torneo quinto in classifica.

L’avvio

Al Roccaruja c'è stata partita solo al primo tempo, poi i padroni di casa hanno dilagato nella ripresa, con le cinque marcature. Mattatore della gara l'attaccante argentino Stefano Gargiulo, autore di quattro reti. La prima frazione è stata la sagra delle occasioni mancate per lo Stintino: sbagliano quasi tutti, ma è clamorosa la palla-gol divorata al 26' da Mattia Spano, che a porta vuota da pochi passi manda la sfera alta sulla traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa al 2' sblocca il risultato Gargiulo con un bel colpo di testa. Lo Stintino raddoppia al 10' con Oggiano, che insacca da pochi passi. Al 24' terzo gol della formazione di casa grazie a un bel destro dal limite dell’area di Gargiulo, letteralmente scatenato. L'attaccante argentino sigla altre due reti: al 38', con una girata da pochi passi, e al 44' correggendo un bel cross di Spano. I ragazzi di Congiu colpiscono (40') anche un palo con D'Amico.

Galluresi deludenti

Il San Teodoro, troppo arrendevole considerata la posta in palio in questa partita e con evidenti limiti tecnici, non riesce mai a rendersi pericoloso. Termina così 5-0 per lo Stintino.

La squadra del patron Angelo Schiaffino conclude però il campionato con qualche rimpianto: la rosa della compagine valeva probabilmente più del quinto posto conquistato, ma è un'ottima base di partenza per una prossima stagione ad alto livello.

