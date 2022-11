San Sperate, la 131  si restringe: incidenti e ingorghi 

Incidenti non gravi, tamponamenti, ma anche schianti sul cemento e rovinosi frontali tra vetture. Troppi pericoli lungo la Statale 131 nel tratto di San Sperate, dal chilometro 13 al 17. Le lunghe file di veicoli a passo d’uomo diventano una costante e le attese sono tali da portare gli automobilisti a scegliere una via alternativa. Colpa del traffico, sempre in aumento, certo, ma anche dei lavori in corso in questo periodo sulla Statale. Come sta accadendo anche più a Nord tra Monastir e Nuraminis, per esempio ieri sera: traffico in tilt a Villagreca per un’auto andata a fuoco, nessun ferito ma tantissimi disagi alle 19 in direzione Sassari.

I lavori

L’Anas a settembre ha avviato un cantiere proprio in quel tratto della 131. Gli interventi prevedono la «sostituzione delle barriere spartitraffico centrali su un tratto di 10 chilometri. Le barriere verranno sostituite con i nuovi modelli New Jersey«, come si legge dalla nota rilasciata dallo stesso ente. «La prima fase dei lavori prevede l’istituzione di un restringimento, mediante la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. Le attività di installazione del cantiere, con la disposizione della segnaletica provvisoria«. Questa prima fase continuerà fino al 15 dicembre secondo i programmi ufficiali e l’Anas non si espone su eventuali ritardi.

I disagi

Intanto, però, dall’avvio dei lavori, gli automobilisti stanno riscontrando difficoltà e disagi nell’attraversare quel tratto così importante per tantissimi pendolari. «Il mio lavoro mi porta spesso a spostarmi, specie in direzione Cagliari», spiega il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, «e in questo caso mi faccio portavoce anche dei miei concittadini che come me devono viaggiare tanto. Attraverso la provinciale numero 7 abbiamo la possibilità di incanalarci direttamente sulla 131, risparmiandoci il passaggio all’interno di San Sperate. Ora è più conveniente affidarsi alla Provinciale 4. Basta un tamponamento sulla 131 e la strada si blocca, le code su quel tratto sono all’ordine del giorno e talvolta si attende anche un’ora».