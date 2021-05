San Simplicio, sfilata solitaria 

Niente fuochi d'artificio sul mare ad aprire i“ festeggiamenti, nessuna bancarella e nemmeno spettacoli e concerti. E questo era già chiaro. Ma con il mancato ingresso in zona gialla, sono cadute anche le speranze di baristi e ristoratori di poter lavorare nel giorno di festa. Per il secondo anno consecutivo, San Simplicio, la “Festa Manna de Mesu Maju” sarà limitata ai riti religiosi. In pieno lockdown nel 2020, quest’anno le celebrazioni in onore di San Simplicio sono ridotte a due giorni, con buona pace degli olbiesi che al santo patrono di Olbia e della Gallura hanno, da sempre, dedicato quasi un'intera settimana.

I riti

Archiviati la sagra delle cozze, il Palio della stella e le esibizioni dei gruppi folk, la città commemorerà il suo Santo a distanza ma con la stessa devozione. La vigilia, il 14 maggio alle 17,30, si radunano le bandiere ex voto sul sagrato della Basilica e alle 19 si celebrano la Messa vigilare e i Vespri. Il 15 maggio, alle 11, il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, e i sacerdoti della diocesi celebrano la solenne messa pontificale all’aperto (trasmessa in diretta su Videolina), accompagnati dai canti liturgici eseguiti dal coro Lorenzo Perosi di Olbia. Affluenza massima: mille persone, il cui distanziamento è disciplinato dal posizionamento delle sedie già disposte nel piazzale della Chiesa.

Al termine della messa, San Simplicio, su un veicolo, attraversa quaranta vie della città. La processione, che passa in tutti i quartieri, è stata così organizzata, dal Comitato per i festeggiamenti di San Simplicio, al fine di consentire a tutti i fedeli di seguire il passaggio del Patrono senza creare assembramenti, raggiungendo la strada più vicina per salutarlo.

Dai “caddozzi” al delivery

Manca l'aria della festa (e i suoi profumi) e della tradizione, rimangono i panini. Visto l’enorme successo riscosso l'anno scorso, si conferma San Simplicio Delivery. «Fermo restando l’asporto, riproponiamo i panini della festa a casa», dice Raimondo Pinzellu, che ammette di non poter rinunciare a fare quello che, da 15 anni, fa per San Simplicio, insieme a cinquanta colleghi che accendevano i fuochi per arrostire, con l'intenzione di «lanciare un messaggio di speranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea

Riproposta l’idea dello scorso anno di San Simplicio delivery con i tradizionali panini alla salsiccia arrosto da consegnare a casa