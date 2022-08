San Paolo, l’ora si avvicina 

Tic, toc . Le lancette si muovono rapidamente sull'orologio della San Paolo e scandiscono gli ultimi momenti prima dell'inizio di una stagione attesissima. Dopo il trionfo della scorsa annata, il club biancoverde è pronto a respirare per la prima volta nella sua storia il profumo della B1. Una categoria cercata e raggiunta con merito dalle ragazze di Matteo Gramignano, confermato al timone della nave cagliaritana dopo la bella promozione. «Manca davvero poco all’inizio della stagione», ha raccontato il tecnico. «Cominceremo la prossima settimana. Probabilmente parteciperemo a un torneo e faremo delle amichevoli a partire dalla quarta settimana di lavoro ma non abbiamo ancora l’ufficialità. Rispetto all’anno scorso avremo con noi due nuove palleggiatrici, Letizia Ciani e Valeria Valente, due schiacciatrici, Roberta Chiesa e Valentina Barbolini, e una centrale, Veronica Silvestre». Nuovi arrivi che aggiungeranno qualità e sostanza ad una squadra riuscita a dominare in lungo e in largo l'ultima annata in B2.

Gli obiettivi

Diciotto vittorie su 18, 54 set vinti e solo tre persi. Numeri che riassumono il percorso della schiacciasassi San Paolo in un gruppo N che nel marzo scorso gli ha regalato la sognata promozione. «Ci resta un bel ricordo dell'ultima stagione perché abbiamo fatto qualcosa di importante», ha dichiarato il coach biancoverde, «Il risultato è stato frutto di un grande lavoro e non è certo arrivato per caso. Ora però, come mi piace ripetere spesso, bisogna mettere tutto nell’armadio dei ricordi. Ci aspetta un nuovo campionato e dovremo lavorare duramente per ottenere buoni risultati e raggiungere i nostri obiettivi. Prima di tutto, dovremo cercare di mantenere la categoria. Siamo stati inseriti nel girone nord, forse il più difficile di tutta la B1 e ci sarà da lottare».

Gli stimoli

Quarant'anni compiuti a luglio e una grande grinta in vista dell'esordio da primo allenatore in una categoria tutta nuova anche per lui. «Il prossimo sarà il mio settimo anno alla guida della San Paolo e devo ammettere che ho grandi stimoli», ha confessato Gramignano. «Mi aspetta un campionato che ho affrontato soltanto una volta tanti anni fa anche se non nelle vesti di first coach. Avrò quindi l'occasione di crescere ancora professionalmente in una società che condivide i miei stessi obiettivi e con la quale sono in perfetta sintonia». Un'armonia che ha contribuito all'ultima grande promozione di una San Paolo che, ora, vuole continuare a stupire anche in B1.



