San Paolo, che volata! 

Dal Ghilarza all'Alfieri. Un percorso fatto di 15 vittorie su 15 nel gruppo N di B2 femminile che hanno scandito i 154 giorni prima della festa promozione di ieri. «Qualcosa di fantastico, difficile da spiegare», come raccontato dal presidente della San Paolo, Francesco Marongiu. «La nostra può sembrare una cavalcata facile ma dietro tutte le imprese ci sono sempre fatica, organizzazione e fortuna», ha dichiarato, «Quest'anno siamo riusciti a creare un gruppo vero. La nostra società ha spesso avuto squadre più competitive ma senza quello spirito che unisce atlete, staff e dirigenza non si possono raggiungere gli obiettivi. Ci siamo sacrificati tutti per ottenerli. Ognuno ha fatto il suo, nessuno ha prevalso sugli altri e ora siamo qui a festeggiare».

Difficoltà

Lavoro e passione. Ma anche «un grande lavoro educativo che resta alla base di tutto». Sono stati questi gli ingredienti di un successo da ricordare. «Abbiamo riportato a Cagliari un campionato prestigioso», ha continuato Marongiu, «La San Paolo femminile non aveva mai raggiunto un livello così alto e quello di ieri è stato un altro step di miglioramento compiuto dalla società. Durante la stagione abbiamo dovuto fare i conti con il Covid e con gli infortuni. Non siamo mai stati convinti del primato proprio perché ogni gara poteva essere condizionata da queste variabili. Le ragazze, tuttavia, sono rimaste concentrate e hanno rispettato le necessità utili per arrivare a questo risultato. Anche ieri, prima del derby con l'Alfieri, c'era un po' di preoccupazione ma è normale quando si è vicini al traguardo. Ora raccogliamo il frutto del lavoro di anni».

A caccia del record

Con la promozione in tasca, le biancoverdi di Matteo Gramignano puntano ora le restanti sfide contro La Smeralda Ossi, il Ghilarza e l'Acqua&Sapone per chiudere il campionato da imbattute. «Abbiamo il dovere di onorare la stagione fino alla fine», ha dichiarato il presidente della San Paolo, «Ci sono ancora tante formazioni che si stanno giocando i playoff e la salvezza e le ragazze sanno che devono lottare sino all'ultima gara. Poche squadre, poi, hanno vinto tutte le partite disputate in stagione. Riuscirci sarebbe fantastico». Un record a cui ambire per aggiungere ulteriore valore alla strepitosa annata di una San Paolo formato B1.



RIPRODUZIONE RISERVATA