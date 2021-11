San Martino, un altro schiaffo 

Il destino sembra segnato. «Il San Martino è sempre più a rischio chiusura». Per il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano quello che fino a qualche settimana fa sera solo un timore adesso sta diventando una certezza. Tanto più che ai problemi cronici di carenze di organico si aggiunge «lo scippo di anestesisti» come ha denunciato la deputata 5 Stelle Mara Lapia.

Gli anestesisti

«L'Aou di Sassari ha deliberato l'aumento di anestesisti da 86 a 131 con il concorso imminente e intanto l'Anestesia del San Martino è a rischio chiusura» denuncia la parlamentare che ricorda come nel bando non venga precisato in quale proporzione i medici saranno assegnati alle diverse aziende. «Inoltre il candidato ha la possibilità in base all'ordine in graduatoria di scegliere tra le destinazioni disponibili – spiega Mara Lapia – Diventa difficile credere che i candidati vorranno andare a lavorare dove si fanno turni massacranti e non si riesce a prendere le ferie». Poi la deputata chiede se «l’assessorato alla Sanità abbia verificato che questo sia il reale fabbisogno dell'Aou di Sassari. Ci chiediamo se si tratta di incapacità, malapolitica o ci siano altri interessi a generare una situazione così grave per la salute dei cittadini».

Il quadro

Le criticità sono diverse come segnala il Comitato. «Quella che ritenevamo una situazione disastrosa sta diventando insanabile per incapacità o forse per bieco disegno politico – attaccano in una nota Gisella Masala e Maria Carmela Marras, due delle rappresentanti del comitato di cittadini – Le millantate promesse fatte alle istituzioni locali, a iniziare dai sindaci, non solo non vengono mantenute ma qui si continua a perdere professionisti di servizi indispensabili». Grosse difficoltà adesso si registrano in Anestesia e Radiologia «reparti senza i quali non si potranno garantire neppure l’urgenza e l’emergenza».