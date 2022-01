San Martino, medici allo stremo 

I medici del Pronto soccorso sono allo stremo. Da quando i contagi Covid sono riesplosi, la situazione è precipitata e il personale è in grossa difficoltà. «Un solo medico deve far fronte sia ai pazienti positivi ricoverati in Obi sia a tutti gli altri. È assurdo che in due anni la direzione sanitaria non abbia trovato una soluzione» attacca Antonio Sulis, presidente dell’Ordine del medici.

Le criticità

L’impennata dei casi (ieri in città ne sono stati registrati 42, complessivamente i positivi adesso sono 320) sta mandando in tilt il sistema sia al centro tamponi che al Pronto soccorso, dove i posti dell’Osservazione breve sono saturi e si rischia che i nuovi casi finiscano nell’area cosiddetta “pulita”. Come se non bastasse per gestire questa situazione c’è soltanto un camice bianco per turno. «Un solo medico che si deve occupare dei codici gialli e rossi – va avanti Antonio Sulis – e deve seguire anche i pazienti positivi al coronavirus, alcuni dei quali sono in condizioni serie». In attesa che si liberi un posto negli ospedali Covid, i pazienti contagiati vengono seguiti nell’Osservazione breve del Pronto soccorso sempre dallo stesso medico che ogni volta deve svestirsi e cambiare dispositivi di protezione. «Turni massacranti, il personale non ce la fa più – sottolinea il presidente dell’Ordine – addirittura adesso, è lo stesso medico che si deve occupare di telefonare negli altri ospedali alla ricerca di un posto. Prima c'era personale dedicato a queste mansioni».

L’affondo

La situazione si trascina da tempo. «Non è certamente una situazione imprevista e imprevedibile, da due anni viviamo questi problemi ma non è cambiato nulla – attacca Antonio Sulis – Bisogna rilevare che il direttore sanitario, così solerte ad avviare procedimenti disciplinari contro i medici, non lo è altrettanto nel risolvere i problemi organizzativi di un reparto strategico e fondamentale come il Pronto soccorso». La mancanza di percorsi separati (le zone pulite e sporche) è stata denunciata da mesi ma a due anni dall’emergenza sanitaria poco o nulla è cambiato. Associazioni, comitati, sindacati e l’Ordine hanno sempre sollecitato interventi. «Ma continuano a ripetersi le stesse situazioni con identici problemi, una gestione approssimativa – va avanti – Serve un immediato cambiamento di rotta anche per dare respiro al personale».