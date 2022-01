San Martino, la sfida del 2022 

Quel fiocco rosa, sette secondo dopo la mezzanotte, per il San Martino sa di conferma e sfida. La nascita di Alba Irene Pani, prima in Sardegna e una delle prime in Italia è l’ennesima prova della professionalità e dell’efficienza dei reparti Ginecologia-Ostetricia e Nido-Pediatria, pur tra mille criticità. Ma è anche un segno di speranza e di voglia di riscatto per un ospedale che va potenziato e non può perdere altro personale.

Le criticità

I problemi legati alla carenza di organico si avvertono un po’ in tutti i reparti, in Ginecologia i medici sono 9 ma due non fanno turni e hanno diverse limitazioni per i servizi. «Servirebbero almeno altri due colleghi per poter svolgere il lavoro con maggiore serenità» spiega Francesca Campus, che dirige il reparto. Nonostante le carenze di organico, il personale segue il reparto, tre ambulatori e la sala parto dove nel 2021 ci sono state 501 nascite (28 in meno rispetto al 2020 ma con una media percentuale migliore rispetto a quella degli ultimi anni). Situazione più critica in Pediatria dove due specialiste sono già andate in pensione, altre invece andranno nei prossimi mesi. «Da nove siamo rimaste in sette – sottolinea la direttrice del reparto Enrica Paderi – e ovviamente serve un potenziamento del personale per poter garantire i livelli minimi di assistenza». Finora i rinforzi annunciati dalla Assl non sono arrivati, ma anche qui le pediatre seguono i piccoli pazienti ricoverati in reparto, gli ambulatori, il nido e fanno pronto soccorso.

Le eccellenze

Sala parto, punto nascita e patologia neonatale sono tra le eccellenze dell’ospedale, grazie soprattutto alla professionalità dei medici che pur tra tante criticità garantiscono sempre l'assistenza ai piccoli pazienti. «Il nostro Nido è anche patologia neonatale – spiega la dottoressa Paderi – questo ci consente di tenere i bambini dalle 34 settimane e con peso non inferiore a un chilo 850 grammi e di non separarli dalle mamme se non nei casi in cui c’è necessità di un altro tipo di assistenza». A differenza di ciò che accade in altre strutture dell’Isola che, in caso di nascite premature, trasferiscono subito i bambini. La percentuale dei parti cesarei è del 16,5 (il Piano nazionale prevede un limite del 20 per cento) e «c’è anche la possibilità del parto indolore ma è legato alla disponibilità degli anestesisti» ribadisce Francesca Campus. E la carenza di anestesisti incide su tutto l’ospedale: la speranza è che arrivino davvero i rinforzi affinché i servizi esistenti possano continuare a essere offerti.