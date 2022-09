San Martino, in campo il Comune 

Sarà interamente dedicata all’emergenza sanitaria la prima seduta del Consiglio comunale dopo la pausa estiva. L’assemblea civica si riunirà venerdì 9 alla presenza del direttore generale della Asl Angelo Serusi per un esame della gravissima situazione in cui versa il sistema ospedaliero territoriale. «Un incontro dal tenore informativo e propositivo», chiarisce il primo cittadino Massimiliano Sanna che già qualche settimana fa aveva espresso la sua preoccupazione per l’impatto che la chiusura dei reparti di Chirurgia generale, Ortopedia e Urologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro avrebbe avuto sul nosocomio oristanese. «La riunione nasce per consentirci di acquisire la giusta informazione, verificare il cronoprogramma del direttore dell’Asl, far conoscere all’esecutivo e al Consiglio le azioni immediate, prossime e future dell’Azienda sanitaria e della Regione - osserva il sindaco - ciò ai fini di concretizzare una prima iniziativa tra quelle che l’amministrazione e la Giunta appena insediate intendono perseguire con ferma convinzione».

I disagi

Da tempo il sistema assistenziale territoriale sembra aver imboccato un tunnel dal quale faticosamente si cerca di uscire. L’ennesima denuncia del Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano è di pochi giorni fa, quando l’elenco dei pazienti fratturati in attesa di intervento chirurgico ha toccato quota diciassette per la carenza di anestesisti. Il reparto di Ortopedia non è l’unico in affanno: tra le corsie del Pronto Soccorso, dove l’emergenza è ormai cronica, negli ultimi mesi il personale sanitario a fatica è riuscito a conciliare ferie, permessi e in qualche caso anche assenze per malattia con il maggior carico di lavoro causato dalla presenza di turisti. Per il primo cittadino è necessario affrontare le criticità partendo dal lavoro già avviato dal direttore Serusi che in più di un’occasione ha ribadito il massimo impegno per il potenziamento dei servizi sanitari attraverso il reperimento di risorse professionali sia per gli ospedali che per i presidi territoriali. «Occorre ridistribuire le risorse umane da Cagliari alle altre strutture, quella di Oristano soprattutto che pure copre un bacino di utenza di 30 mila persone e 20 comuni limitrofi, e procedendo contestualmente con i concorsi e le assunzioni per far fronte alle ben note carenze di organico nei vari reparti», conclude Massimiliano Sanna. Istanze che venerdì prossimo saranno ribadite nell’aula degli Evangelisti a partire dalle 18.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA