San Martino, arrivano i rinforzi 

Se le polemiche tra il Comitato per il diritto alla salute e la politica oristanese servono a dare una sterzata alla sanità (e visto che tutte le parti in causa dicono che quello è l’obiettivo) insistere non può che fare bene. La situazione è pesante, la qualità della sanità è scaduta tanto che per metterci una pezza nell’avamposto Pronto soccorso ci si è dovuti aggrappare ai medici in affitto. Ma come se ne esce? Nel medio termine è difficile dirlo, nel breve invece si può dicono all’Assl e all’assessorato regionale che hanno pronto un crono programma per il potenziamento dell’organico. «Ne abbiamo sentite tante e tutte sono andate a vuoto» ripetono dal Comitato per il diritto alla Salute. Ma dalla azienda assicurano che presto ci saranno importanti novità.

I rinforzi

Si parte dall’Anestesia il reparto che ha messo e continua a mettere in difficoltà gli altri: la mancanza di specialisti ha ridotto all’osso e in certi periodi bloccato l’attività operatoria di tutti o quasi i reparti chirurgici. Domani però prenderà servizio un nuovo dirigente di anestesia, vincitore di concorso e rientrerà in servizio una collega assente per maternità. «L’accordo nato in collaborazione con l’Assl di Nuoro ha già consentito la ripresa delle attività chirurgiche elettive ripristinando -precisano all’Assl- una condizione prossima alla normalità». Il 16 dicembre scorso invece ha preso servizio il nuovo direttore della farmacia ospedaliera e si attendono a breve altri 3 farmacisti. In Pediatria lo scorrimento della graduatoria del concorso porterà a breve tre nuovi pediatri che insieme ad un altro specialista (in arrivo da San Gavino) porterà a 4 unità l’organico. In Ginecologia, la situazione già tranquilla si potenzierà con l’arrivo di un altro medico in stretta collaborazione con l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Per l’Endoscopia digestiva si lavora con quattro medici che consentono di assicurare il servizio 24 ore su 24.

I trasferimenti

In Neurologia a breve arriverà Bastianino Murgia, attualmente nell’azienda universitaria di Sassari. «Dal concorso appena concluso arriveranno tre neurologi a tempo indeterminato. Uno, in selezione, sarà stabilizzato e altri due nuovi» spiegano dall’Assl. Sicuri? «Quando si indicano date e nomi si può essere certi» commenta il consigliere regionale Emanuele Cera che anticipa le novità nel territorio: «Ad Ales l’attivazione dell’ospedale di comunità, servizi per i disturbi del comportamento alimentare, 9 ore di ortopedia e reattività di odontoiatria. A Terralba urologia e dermatologia».