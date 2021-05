San Martino all’ultimo respiro  

Il soccorso al Pronto soccorso non c’è stato. I due medici del Santissima Trinità non sono arrivati e nel reparto ora mancano complessivamente quattro dottori, la cui assenza potrebbe ripercuotersi sui servizi e sugli utenti. La vicenda purtroppo rischia di mettere nuovamente in crisi le emergenze dell’ospedale di Oristano. Questa situazione sta già mettendo a dura prova il servizio nelle ore notturne dove per metà della settimana c'è un solo medico in reparto. La notizia dei mancati rinforzi medici alimenta nuove polemiche anche nella politica locale. La situazione del Pronto soccorso del San Martino è stata discussa anche nel corso della Commissione sanità riunita ieri in Consiglio Regionale.

Il disastro

«Ho fatto presente che il Pronto soccorso del San Martino rischia nuovamente la paralisi come è già avvenuto più volte - osserva il consigliere del M5S Alessandro Solinas - in questi anni abbiamo assistito piano piano allo smantellamento di tanti servizi dell’ospedale del capoluogo. Da mesi mancano medici e infermieri. La vicenda della Tac – aggiunge - è imbarazzante, se ne parla da lunghi mesi e siamo ancora così». Anche il sindaco di Oristano alza la voce su quanto sta accadendo al San Martino. «Sulla vicenda del Pronto soccorso sono nero - denuncia Andrea Lutzu – dopo le manifestazioni e i comunicati qui non si vedono soluzioni; il personale è allo stremo. Ho sollecitato anche oggi l’assessorato. Se dovesse succedere qualche cosa, se qualche medico disperato dal troppo lavoro, commette un errore, la Regione deve assumersi le proprie responsabilità. Perché i medici non accettano di venire ad Oristano? Che lo accerti l’Ordine. Oggi stiamo lavorando per predisporre lo screening della popolazione - chiude Lutzu - e poi non si riesce da anni a risolvere il problema del Pronto soccorso». Non usa mezzi termini il consigliere di maggioranza di FI; «Dico che è scandaloso se siamo arrivati in questa situazione - urla Emanuele Cera - non solo per il Pronto soccorso ma per l’intera assistenza sanitaria in Provincia. A Cagliari devono capire che le Assl sono tutte uguali, non possono esistere quelle di serie A e B». Francesco Mura, Fratelli d’Italia: «Non posso negare che ci siano dei seri problemi nell’ospedale di Oristano – osserva – e che la popolazione li sta vivendo da lungo tempo. Occorre individuare immediate soluzioni, tutti insieme».

L’Ordine dei medici

«Se i medici hanno rifiutato ci saranno problemi di interpretazione delle normative - spiega il presidente Antonio Sulis – le grosse carenza del personale del San Martino non si risolvono con due medici a tempo. Ribadisco: manca una adeguata programmazione e le comunicazioni tra Ats e Assl viaggiano separatamente».

