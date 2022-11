San Leonardo, riprendono i lavori 

Anche il parroco della chiesa di San Leonardo accoglie con soddisfazione la ripresa dei lavori alla cupola. «Una bella notizia, il sindaco mi ha comunicato che la Soprintendenza ha concesso l’autorizzazione dopo l’interruzione di oltre tre mesi. Ci si augura che il cantiere venga portato a termine almeno prima della festa di Natale», commenta don Pes, che da mesi deve fare i conti con una situazione logistica, all’interno della chiesa, inedita, che lo costringe a celebrare fuori dell’altare. «L’altare, sotto la cupola, non è agibile per la presenza dell’impalcatura ed è stato necessario predisporre uno spazio provvisorio, la chiesa è in sostanza più piccola», spiega Littera.

«Sono ripresi dopo tante traversie, non dipendenti dalla volontà dell’amministrazione, i lavori di restauro della cupola della chiesa di San Leonardo, il nostro patrono», è il laconico commento del sindaco di Serramanna Gabriele Littera, prima di chiarire i risvolti dello stop ai lavori. «Durante la prima fase è stato necessario sospendere in quanto sono venuti alla luce degli affreschi dei quali si ignorava l’esistenza, non contemplati nel progetto originario. Per questo, dopo avere informato la Soprintendenza è stato necessario predisporre una variante e i lavori sono stati fermati».

Sono ripresi i lavori all’interno della cupola della chiesa di San Leonardo a Serramanna. Il restauro della volta del santuario rappresenta l’ultimo anello di una catena di interventi che negli ultimi anni hanno riportato la monumentale chiesa al suo originario splendore. Dopo la facciata, il prospetto principale e gli altri esterni, il campanile, il tetto e l’esterno della cupola maiolicata (che ha visto la posa di migliaia di nuove tegole in sostituzione di quelle vetuste), è ora la volta dell’interno della cupola, interessata dalla caduta di calcinacci che aveva determinato la chiusura dell’area sottostante da parte dei vigili del fuoco.

L’annuncio

A messa

I fondi

“Restauro della cupola della chiesa parrocchiale di San Leonardo” è l’oggetto dei lavori finanziati con 125mila euro concessi nel 2017 dalla Regione al Comune di Serramanna. Ora la ripresa dei lavori, che seguono quelli alla parte esterna della cupola costati 128mila euro per la parte muraria e 43mila per il ponteggio finanziati dalla Cei con l’8 per mille alla chiesa.

