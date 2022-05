«San Leonardo, le fonti non si toccano» 

Difesa a oltranza dell’acqua di San Leonardo e prevenzione degli incendi. Lo riafferma il presidente del comitato per la tutela della risorsa idrica Giovanni Matta nell’assemblea pubblica. No a nuove operazioni per estrarre l’acqua da parte della società Siete Fuentes spa che imbottiglia la preziosa risorsa nella borgata: «Non possiamo rischiare che le sorgenti di San Leonardo si secchino, e che gli allevatori lussurgesi rimangano senz’acqua. Vogliamo essere ascoltati nelle sedute delle commissioni regionali delle Attività produttive e Ambiente e intendiamo partecipare alle analisi dell’acqua captata nei 4 nuovi pozzi realizzati l’anno scorso dalla società».

Gli esperti

L’idrogeologo toscano Roberto Chetoni dal 1992 studia le sorgenti di San Leonardo: «Il sistema idrografico è molto delicato, se la falda sotterranea non è continuamente sostenuta dalle piogge il livello dell’acqua si abbassa considerevolmente. Bastano pochi periodi siccitosi per diminuire la risorsa idrica, quindi un ulteriore emungimento della Siete Fuentes metterebbe a rischio l’intero sistema, facendo mancare l’acqua alla borgata e all’impresa stessa». Il geologo Luigi Maccioni, che studia la falda di San Leonardo dal 1997, ha ricordato che «l’autorizzazione alle trivellazioni doveva tenere conto della precedente Valutazione di impatto ambientale, ignorata dagli uffici regionale e il Comune non ha sollecitato questa procedura in Regione».

Le rassicurazioni

Il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi rassicura che «le perforazioni della Siete Fuentes sono solo ispettive, alla ricerca di acqua da analizzare e non da imbottigliare». E promette «la vigilanza nella fase successiva alle ispezioni, e prima delle autorizzazioni ministeriali alla captazione dell’acqua». Annalisa Mele e Domenico Gallus, consiglieri regionali di maggioranza, hanno garantito controllo sulle trivellazioni, per impedire di perdere un bene prezioso per il territorio. Nel corso del dibattito è stato evidenziato che il pericolo di perdere l’acqua fa il paio con quello di vedere i terreni sardi invasi dalle pale eoliche, a detrimento dei sardi e per gonfiare i portafogli delle multinazionali del vento.