San Giuseppe, festa per l’ospedale 

La devozione verso questo santo ha radici profonde, si deve tornare indietro fino al 1600 quando gli scolopi portarono ad Isili la scuola cambiando la storia del piccolo centro e facendone un riferimento per il Sarcidano e per la Barbagia di Seulo. Il comitato è già al lavoro. «Pensiamo di dedicare una serata al folklore», ha detto Federica Demuru, «un’altra sicuramente ai giovani e un’altra sempre musicale adatta a tutti».

È già stato definito il programma religioso predisposto dal parroco del paese don Antonio Demurtas. I festeggiamenti saranno legati alla situazione dell’ospedale di isili che porta appunto il nome del santo. In fase di definizione il programma civile che vede impegnato un comitato costituito soprattutto da giovani che con determinazione intendono perpetuare una tradizione che è fra le più care per tutti gli isilesi. Per dare vita al programma civile e impegnare qualche giornata di fine agosto, il gruppo potrà contare sulle risorse degli anni passati e sul sostegno economico che verrà dato dall’amministrazione comunale. Quasi impossibile ricorrere alla tradizionale questua per rimpinguare le casse con il sostegno della popolazione che di solito veniva cominciata qualche mese prima della festa. «Ma le giornate di festa si faranno», ha rassicurato il sindaco Luca Pilia, «è giusto che sia così, il nostro paese ritornerà in festa».

Ritorna ad Isili dopo due anni la festa di San Giuseppe Calasanzio. Riprendono così nel capoluogo del Sarcidano le feste paesane dopo l’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19. Collocazione naturale di questo appuntamento è l’ultima settimana di agosto, la fine delle vacanze per gli isilesi e l’arrivo di tanti emigrati. Questa festa indica simbolicamente anche la conclusione dell’estate.

I riti

È già stato definito il programma religioso predisposto dal parroco del paese don Antonio Demurtas. I festeggiamenti saranno legati alla situazione dell’ospedale di isili che porta appunto il nome del santo. In fase di definizione il programma civile che vede impegnato un comitato costituito soprattutto da giovani che con determinazione intendono perpetuare una tradizione che è fra le più care per tutti gli isilesi. Per dare vita al programma civile e impegnare qualche giornata di fine agosto, il gruppo potrà contare sulle risorse degli anni passati e sul sostegno economico che verrà dato dall’amministrazione comunale. Quasi impossibile ricorrere alla tradizionale questua per rimpinguare le casse con il sostegno della popolazione che di solito veniva cominciata qualche mese prima della festa. «Ma le giornate di festa si faranno», ha rassicurato il sindaco Luca Pilia, «è giusto che sia così, il nostro paese ritornerà in festa».

La fede

La devozione verso questo santo ha radici profonde, si deve tornare indietro fino al 1600 quando gli scolopi portarono ad Isili la scuola cambiando la storia del piccolo centro e facendone un riferimento per il Sarcidano e per la Barbagia di Seulo. Il comitato è già al lavoro. «Pensiamo di dedicare una serata al folklore», ha detto Federica Demuru, «un’altra sicuramente ai giovani e un’altra sempre musicale adatta a tutti».

Intanto il programma religioso prenderà avvio con la novena di san Giuseppe dal 16 al 24 agosto alle ore 18. Tante le celebrazioni dal 24 al 27 che culminano il 25 sarà con la messa alle ore 11 e alle 18 la processione che porterà il simulacro del santo dalla parrocchia al piazzale dell’ospedale dove alle 19 sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo monsignor Roberto Carboni.

L’ospedale

La statua resterà in ospedale per qualche giorno, qui venerdì 26 sarà celebrata una messa per le persone ricoverate e poi sabato 27 alle 18 verrà riportata in processione fino alla chiesetta di san Giuseppe dove verrà celebrata la messa conclusiva dei festeggiamenti religiosi.

«È importante che si tenga viva l’attenzione verso l’ospedale», ha detto il parroco don Antonio, «da secoli la Chiesa si occupa della cura dei malati, l’ospedale così come lo conosciamo è una sua invenzione. Se oggi la Chiesa difende, non tanto gli ospedali, ma i diritti del malato è perché deve rispondere alla sua vocazione di solidarietà con ogni persona umana che soffre e offrire un servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata