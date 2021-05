San Gemiliano, un quartiere trincea 

San Gemiliano è un quartiere in trincea aspettando l’estate. Le strade dedicate ai poeti assomigliano a una pista di motocross più che a un angolo residenziale che apre verso la spiaggia dove, da quest’anno, sventola la Bandiera blu. Vessillo che testimonia l’elevata qualità dell’acqua ma anche degli accessi. Parametro che stride con l’attuale condizione delle strade interne al quartiere. Via Alfieri è forse la più penalizzata dell’agglomerato urbano. L’ultimo episodio è una maxi perdita d’acqua che rigato le strade dal principio di via Parini fino a via Alfieri. Dopo venti giorni d’attesa e una quantità elevata di risorsa idrica sprecata, ieri mattina è intervenuto il personale tecnico di Abbanoa per riparare il guasto.

La situazione

Quando piove da queste parti si formano pozzanghere extralarge che impediscono gli attraversamenti pedonali. La gente deve passare ai margini della strada, lungo i muretti, rischiando la doccia al passaggio delle auto. Al contrario, ora che inizia la bella stagione, i residenti dovranno convivere con la polvere. Qui non esistono né marciapiedi né asfalto. Li invocano da almeno quarant’anni. Via Morante è il capolinea di una corsa a ostacoli che parte da viale D’Annunzio. A suffragio della tesi che da queste parti attraversare le strade è un incubo ci sono le criticità delle vie Ungaretti, Levi, Alfieri, Vittorini e De Amicis: una più rovinata dell’altra.

La mappa del degrado si conclude in via Elsa Morante. «I problemi - conferma Daniele Casale, 45 anni, proprietario di un’abitazione in via Vittorini - sono diversi, soprattutto dovuti alle perdite idriche che si verificano almeno due volte alla settimana e per la cui riparazione si tarda a intervenire. Ci sono pendenze sbagliate e l’acqua piovana di via San Gemiliano si incanala in viale D’Annunzio, dove è vero che il Comune ogni tanto interviene con della terra, ma basta un altro acquazzone per portarla via. Siamo sempre costretti a gimkane incredibili per non rimanere intrappolati sulle pozzanghere».

La novità

Il Comune è beneficiario di un finanziamento ministeriale di 181 mila euro per la progettazione di opere pubbliche su interventi di messa in sicurezza e raccolta delle acque meteoriche. «In particolare - spiegano dall’amministrazione di Massimo Cannas (55) - 51 mila euro sono destinati alla progettazione della messa in sicurezza di viale D’Annunzio per un intervento totale concentrato su questa via di 440 mila euro. Un primo passo necessario verso la riqualificazione di una strada percorsa quotidianamente con vari disagi dai tanti cittadini e che ha la sua importante rilevanza in chiave turistica come accesso alla spiaggia».

