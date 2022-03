San Gaetano, la borgata dimenticata 

«L'acqua potabile non c’è, dobbiamo comprarla, la mia famiglia spende circa 150 euro ogni quattro mesi, per il resto, invece, usiamo quella del pozzo» continua Lai. «La luce nelle strade non sappiamo cosa voglia dire, manca una toponomastica adeguata sia le ambulanze che le forze dell'ordine hanno spesso trovato difficoltà a recarsi nelle case in cui sono stati chiamati».

L’acqua potabile è un miraggio. Il servizio della raccolta differenziata porta a porta pure. Le strade sono mulattiere impraticabili. I cumuli di rifiuti spesso fumanti abbandonati “al volo” dalle auto in corsa sulla statale 554 sono, invece, il bigliettino da visita per chi arriva e vive a San Gaetano, l’agro di Quartucciu a ridosso della statale 125, dimenticato, tranne che in periodo pre elettorale, come denunciano gli stessi residenti, dall’amministrazione locale.

«Per noi non c’è un euro»

Sono circa duecento i residenti tra giovani coppie con bambini, ma anche anziani che hanno scelto di vivere nella zona agricola quartuccese e che ogni giorno sono costretti a fare i conti con la mancanza dei servizi primari.

Emergenza rifiuti

Le stesse strade sono invase da rifiuti che molti incivili lasciano da tutte le parti. «Senza contare le voragini che ci sono nelle mulattiere, perché non si può parlare di strade. Siamo noi che ogni tanto le sistemiamo, ma sono rattoppi di fortuna. Ormai è diventata una questione di igiene pubblica e di sicurezza, eppure le tasse le paghiamo regolarmente, ma evidentemente non siamo considerati cittadini di serie A, ma di serie B».

C’è tanta rabbia nelle parole di Elisabetta Lai che si fa portavoce di tutti gli abitanti dell’agro con cui spesso ha chiesto un confronto al sindaco Pietro Pisu e la Giunta.

«Le prime volte che in via Nazionale ci hanno dato udienza, ci hanno detto che dovevamo costituirci in comitato e così abbiamo fatto: ci siamo regolarizzati all’Agenzia delle entrate, ma nulla è cambiato», tuona ancora la presidente. «Il sindaco Pietro Pisu ci ha incontrato più volte, ma dopo aver ascoltato i nostri problemi e le nostre richieste ha fatto spallucce e orecchie da mercante. L’unica cosa che ci è stata detta oltre al “ho le mani legate” è che i rifiuti abbandonati non possono essere ritirati perché non sono differenziati e che le nostre strade non sono pubbliche ma private, cosa che non è assolutamente vera, abbiamo già dimostrato che le vie sono pubbliche».

Situazione peggiorata

A San Gaetano ci vivono ormai da trent’anni, ma la situazione sembra essere peggiorata nell’ultimo periodo e il comitato si dice pronto a dare battaglia. «Non ci stancheremo mai di far valere i nostri diritti per poter vivere in modo civile e principalmente, di chiedere di cercare di migliorare le condizioni di vita e abitabilità di molte famiglie che vivono qua, dove ci sono bambini e persone anziane che si sentono abbandonate a loro stessi», conclude. «Faremo un esposto a chi di dovere visto che paghiamo le tasse al pari degli altri quartuccesi, ma veniamo ignorati e bistrattati, anche se visto che siamo in periodo di elezioni potrebbero arrivare nuove promesse».

