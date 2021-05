San Francesco, un primario per la Cardiologia 

«Faremo di tutto per risolvere la cronica carenza di personale, con concorsi appetibili e veloci. Il San Francesco ha tutto per essere un’eccellenza. Vogliamo potenziare in tutti i modi questo ospedale, a partire dalla Cardiologia: il reparto non sarà smantellato e non diventerà una succursale della Aou di Sassari. Anzi, stiamo pensando a un bando ad hoc per il nuovo primario». La grinta non difetta, le idee sono chiare, sebbene all’appello manchino 130 medici. Il commissario di Ares-Ats Massimo Temussi vuole rilanciare la sanità nuorese, a tutti i costi. E soprattutto, vuole scongiurare tagli e possibili chiusure di reparti, da mettere in conto se non dovessero arrivare le attese risorse umane.

Positività

È la parola che ricorre a sentire il manager sassarese, che tenta in ogni modo di dare una scossa alla sanità barbaricina. Intanto, partendo da quella struttura ospedaliera finita spesso nel mirino delle critiche. «Il San Francesco è un ospedale che ha delle peculiarità incredibili – premette Temussi – Da queste occorre ripartire. C’è un robot chirurgico da sfruttare, credo che in tutta Europa ce ne siano al massimo tre con analoghe caratteristiche. In passato qui è stata fatta una Radioterapia di altissimo livello e il Dipartimento del farmaco non ha rivali. Insomma, ci sono dei punti di forza da cogliere e da sfruttare come basi per l’auspicata ripartenza. Perché, se dal punto di vista strutturale l’ospedale di Nuoro non si discute, occorre precisare come al suo interno lavorino pure medici di primo livello. Le prestazioni erogate dalle strutture locali anche in un periodo difficile come questo lo testimoniano».

Riequilibrio territoriale

È il primo obiettivo da raggiungere. Ne sono convinti anche Franco Mula ed Elena Fancello, consiglieri regionali del Psd’Az: «La Regione ha stanziato 15 milioni di euro per i concorsi, per l’assunzione di personale sanitario. Tuttavia, ciò non è sufficiente, dobbiamo puntare a ottenere davvero un riequilibrio territoriale. In questo momento, la provincia di Nuoro sta vivendo un’evidente condizione di svantaggio rispetto a Cagliari e a Sassari». Concetti avallati anche da Pierluigi Saiu, consigliere regionale nuorese della Lega. Per l’esponente del Carroccio, «la situazione nuorese richiede un’attenzione particolare e una celerità nel trovare soluzioni. Inoltre, serve un prospetto concreto della dotazione organica degli ospedali sardi, per fare in modo che siano evidenti le carenze di personale medico e sanitario più gravi e dare così priorità alle emergenze. Bisogna dunque essere più celeri nelle procedure concorsuali e nelle selezioni».

Unità di intenti

La invocano i consiglieri regionali del territorio. «Basta slogan, basta strumentalizzazioni e passerelle politiche – dichiara ancora Franco Mula – Tutti insieme dobbiamo cercare di superare questo difficile momento che sta attraversando la sanità nuorese. Anche perché, a dirla tutta, questa situazione che stiamo vivendo non è nata ieri, non è certo imputabile all’attuale Giunta regionale. Il declino odierno ha avuto inizio quando è stata approvata la vecchia riforma sulla razionalizzazione della spesa che ha portato ai tagli tra il personale sanitario».