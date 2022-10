San Francesco, il convento dimenticato 

Il lavoro preliminare degli esperti del dipartimento di Ingegneria, a cui lo studio di progettazione incaricato del restauro si è affidato per una consulenza, è stato poi quello di individuare e catalogare tutti gli elementi di pregio procedendo in una tutt’altro che semplice datazione.

Il progetto di riqualificazione è tanto entusiasmante quanto datato: il convento di origine medievale di San Francesco, nel cuore del quartiere Stampace, avrebbe dovuto infatti tornare a nuova vita ospitando alla fine di un lungo restauro, approvato nel lontano 2014, un ristorante, una libreria, una foresteria e un museo, restituendo così alla cittadinanza uno dei siti archeologici e monumentali più affascinanti della città, da aprire finalmente per eventi pubblici. Tuttavia, a otto anni dal via libera della Soprintendenza e a dieci dall’acquisto della proprietà da parte di imprenditori privati, il cantiere è ben lontano dalla chiusura, e senza apparente motivo.

Ostacoli

La storia

L'edificio, originariamente compreso tra il corso Vittorio Emanuele e via Mameli, risale infatti alla seconda metà del tredicesimo secolo, ma per circa seicento anni ha rappresentato un punto di riferimento sociale e religioso per il capoluogo. Non a caso le famiglie cagliaritane benestanti per generazioni hanno contribuito ad arricchire la collezione del convento regalando sculture e dipinti (ora quasi tutti ospitati nella Pinacoteca nazionale della città). Nei vari angoli della struttura i tecnici hanno quindi isolato parti seicentesche, settecentesche e ottocentesche da preservare e tutelare all’interno del piano di recupero.

Incognite

Ora resta da capire chi e cosa abbiano congelato per tanti anni un progetto così ambizioso in una zona centralissima della città. Tra le ipotesi non si esclude la complessità inattesa del recupero, andato forse oltre le previsione di spesa iniziali e risultato quindi antieconomico. Certo, di mezzo c’è stato anche il Covid, ma niente apparentemente avrebbe potuto fermare imprenditori decisi a riqualificare un tassello fondamentale di una delle zone più pregiate della città. Oggi abbandonato da troppo tempo e vittima sempre più ingombrante del degrado urbano.

