San Francesco, gioiello a rischio 

Dopo la Grotta di Nettuno e i siti archeologici di Palmavera e Anghelu Ruju, c’è il complesso monumentale di San Francesco nella classifica dei luoghi più visitati dai turisti in vacanza ad Alghero: 25 mila gli accessi nel 2019, 5 mila solo da giugno scorso. Il chiostro del 1400, la splendida chiesa e il campanile gugliato in stile gotico-catalano, si trovano nel cuore del centro storico, annessi al convento dei frati francescani. Un gioiello architettonico ricco di spiritualità che però rischia di sbriciolarsi perché realizzato quasi totalmente in pietra arenaria. La sabbia gialla la si può sentire sotto i piedi soprattutto quando si percorre lo spazio aperto del chiostro a pianta rettangolare, con le 22 colonne impreziosite da capitelli decorati. «La pietra richiede uno speciale trattamento, - spiega Paolo Cirina, padre superiore del Convento di San Francesco - perché altrimenti continuerà a sfaldarsi con il pericolo di perdere un bene importante per la chiesa e per la città intera».

Lesioni critiche

Il complesso monumentale è il più antico del territorio e l’ultimo intervento di restyling risale agli anni Settanta. «L’arenaria si sbriciola anche a causa dell’umidità ascendente, – continua padre Paolo – qui nel chiostro a causa delle piogge, ma anche la chiesa presenta delle lesioni longitudinali che stanno diventando critiche». Mesi fa è stata inviata una lettera alla Soprintendenza ai beni architettonici della Provincia di Sassari. Era stato fatto presente pure il crollo improvviso della pesante croce del campanile che fungeva da parafulmine, precipitata a marzo del 2020 da una altezza di circa 25 metri, finendo su un pianerottolo interno al complesso. «Si era conficcata sul pavimento come una freccia», ricorda il prete.

I visitatori

Le visite al campanile, però, sono ancora permesse. Piccoli gruppi di cinque o sei persone possono raggiunge la cella campanaria dopo aver affrontato 64 scalini in pietra. Il panorama è splendido sulla città antica, a 360 gradi. «I turisti amano la storia, la cultura, ma anche il silenzio che si riesce ad avere qua dentro, – aggiunge padre Paolo Cirina – la bellezza di un gotico-catalano che ha ancora tanto da dire, sia come storia che come spiritualità».

