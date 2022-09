San Ciriaco: erbacce, buche e fango 

Buche che sembrano voragini, erba alta dappertutto, marciapiedi impraticabili e tanto altro ancora. Un elenco di disagi che denunciano i cittadini di San Ciriaco, quartiere di Terralba, con un esposto che nei prossimi giorni arriverà, oltre che nell’ufficio del sindaco Sandro Pili, anche in Procura. Ma non solo. Poiché in via S’Isca, strada comunale pubblica, la zona incriminata, risiedono anche tanti disabili, il documento verrà inviato anche all’Associazione nazionale disabili italiani. «Siamo stufi di essere dimenticati da tutti - gridano i residenti - è arrivato il momento di farci sentire seriamente».

L’esposto

Il documento è stato firmato da diversi residenti della zona che nelle settimane scorse hanno persino dato vita a un comitato spontaneo. Fulvio Gili è il presidente: «La situazione è diventata insostenibile, ecco perché abbiamo deciso di interessare più enti con la speranza di essere ascoltati. Non siamo cittadini di serie B». L’esposto parla chiaro: «La strada è disseminata di buche che costituiscono un pericolo permanente per i pedoni e non è percorribile per chi è affetto da disabilità motoria - si legge - Quando piove le buche si riempiono di acqua. E le auto peraltro fanno l’effetto motoscafo, con schizzi corposi di acqua sporca anche a metri di distanza». Ma non è tutto: «Anche se oggetto di segnalazione, il Comune ancora non ha provveduto a rimuovere i pericolosi spuntoni di ferro che un tempo sostenevano la recinzione del campo di pallacanestro. Questi spuntoni emergono dal suolo per dieci centimetri. La situazione di pericolo e disagio continuo è stata segnalata tante volte ma l’amministrazione non ha mai posto in essere alcuna attività per rimuoverla». E ancora: «Gli spazi pubblici sono pieni di erba alta - si legge ancora nell’esposto - habitat ideale per zecche e altri animali e insetti dannosi per la salute».

Il Comune

Ora bisogna attendere quale sarà l’intenzione degli amministratori comunali che già erano stati tirati in ballo a giugno scorso. Il sindaco Sandro Pili: «Aspetto di leggere l’esposto, è vero però che in quella zona molte vie non sono di nostra competenza ma di Area. Bisogna quindi fare una verifica dettagliata. Anche lo sfalcio dell’erba viene fatto periodicamente, come la bitumazione delle strade dove ci sono pericoli per i pedoni e non solo. Ora verificheremo la situazione».