San Biagio riapre dopo i lavori 

Attesa finita per i fedeli della chiesa di San Biagio, a Dolianova: da questa sera, l’edificio di culto sarà riaperto al pubblico per le celebrazioni e per tutte le attività della parrocchia. Il campanile, dichiarato pericolante dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco,effettuato a fine maggio, è stato messo in sicurezza. In questi giorni l’impresa incaricata dei lavori ha realizzato l’impalcatura di protezione da eventuali crolli.

Sicurezza

L’esame effettuato dai pompieri con un drone, noleggiato per l’occasione, avevano rilevato una compromissione importante della torre campanaria: crepe profonde sulla sfera in cima, danni strutturali nella parte laterale e il distacco di alcune tegole. Impossibile intervenire subito: nonostante le richieste inoltrate immediatamente dal parroco di San Pantaleo don Mario Pili, i tempi tecnici per il via libera da parte della Curia e le autorizzazioni della Soprintendenza hanno tardato di qualche settimana.

Le lesioni rilevate ad un primo esame saranno ora valutate con più attenzione: il ponteggio darà infatti la possibilità di accedere in sicurezza nei punti più critici del campanile e decidere gli interventi da fare.

L’intervento

Via anche le transenne: dal 31 maggio scorso l’area era stata delimitata e i parcheggi interdetti agli automobilisti. Un disagio pesante per alcuni commercianti della zona che avevano denunciato un calo degli incassi giornalieri, per la viabilità oltre che un colpo d’occhio stonato, proprio all’ingresso del paese.

Il ponteggio è stato sistemato da una ditta locale specializzata nel recupero di opere monumentali. Lavori iniziati il 5 luglio scorso e ultimati in appena due settimane.

Per adesso, un assaggio di normalità: riprendono le messe, a partire dalle 18 di questa sera e gli incontri in vista delle cresime. Le attività della parrocchia che erano state rimandate potranno finalmente riprendere senza spostamenti nella cattedrale di San Pantaleo. Anche la piazzetta adiacente alla chiesa, ritrovo abituale per gli abitanti del centro storico di Sicci, è stata riaperta al pubblico.

Si cerca intanto di trovare i fondi per l’intero restauro: un intervento quantificabile solo a conclusione delle prossime relazioni tecniche. Un contributo del Comune e la grande generosità dei fedeli coinvolti in una raccolta fondi hanno permesso di realizzare questo primo intervento.

