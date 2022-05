«Samuele ora è una stellina» 

“Samuele è diventato una stellina”: è la scritta su uno dei tanti disegni che ieri mattina i compagnetti di scuola hanno dedicato a Samuele Ciccu, sei anni e otto mesi, volato in cielo per arresto cardiocircolatorio, dopo il bagnetto serale. Una tragedia che ha scosso e distrutto tutta Sanluri, stretta attorno alla famiglia del piccolo. Indescrivibile lo strazio dei genitori, la mamma Samanta e il papà Maurizio che comprensibilmente non se la sentono di parlare con nessuno, ringraziano tutti coloro che si sono stretti al loro dolore con messaggi di vicinanza e di affetto: «Rispettate la nostra scelta».

La storia

La mamma indiana e il padre di Sanluri, fino a cinque anni fa abitavano in Svizzera per questioni di lavoro. E proprio a Lugano, il 5 settembre del 2015 nacque Samuele. Crescendo il piccolo presentò un quadro clinico complicato, contrassegnato da patologie psicomotorie ed epilessia. Da quel momento, mamma e papà sono vissuti accanto al figlio, bisognoso di cure e di attenzioni particolari, giorno e notte. Poi la decisione di tornare a Sanluri per assistere meglio il bimbo, grazie ai parenti e alla nonna Paola. Le crisi respiratorie e gli attacchi epilettici non sano mai cessati, l’ultimo poco tempo fa a scuola. Superati sempre. Fatale quello di martedì notte, quando dopo il bagnetto il piccolo si è sentito male. La mamma, resasi conto della gravità della situazione, ha chiesto subito l’intervento del 118, ma il medico non ha fatto altro che constatare il decesso del bambino. Sarà l’autopsia, prevista per stamattina, a chiarire la causa della morte. Un passo necessario a fugare qualsiasi dubbio.

La scuola

Tristezza e lacrime ieri mattina hanno accompagnato il suono della campanella d’ingresso a scuola. È toccato alle maestre spiegare perché il banco di Samuele era vuoto e perché lo sarà per sempre. E i bambini hanno ricordato il compagno con disegni colorati e pensierini: «Samuele, piccolo piccolo, è arrivato in cielo sopra una stella, ad accoglierlo c’era Gesù, grande, grande - Ciao, ti ricorderemo così – Sarai sempre il nostro amico speciale». Commossa la dirigente Cinzia Fenu: «Questa creaturina è con noi da tre anni, l’abbiamo vista fiorire come una rosa, la sua presenza è stata un arricchimento per tutti noi. Samuele è stato capace di dare forza a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo e condividerne il cammino. La comunità scolastica è vicino alla famiglia».