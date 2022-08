Samuel, calzolaio 2.0 che rifà le sneakers 

Era solo un bambino quando dopo la scuola, di pomeriggio, si metteva accanto a papà Valentino e gli rubava con gli occhi la manualità, le tecniche, la passione di un mestiere antico: quello del calzolaio. Un’arte che nella famiglia Mulas è scritta nel Dna e che con Samuel, 24 anni, è arrivata alla settima generazione. «Mio bisnonno, mio nonno, mio padre, e prima ancora altri della mia famiglia hanno coltivato quest’arte. Adesso, grazie ai trucchi che mi ha insegnato papà, tocca a me e vorrei che non si esaurisse qui. Per questo motivo cerco di inserire molti elementi di modernità. Questa professione artigiana sta scomparendo, io voglio invece insegnarla ad altri giovani», dice.

Un artigiano

Trincetto e martello sono suoi compagni di mestiere. Dietro il suo banchetto, in via Sonnino, che profuma di colla e cuoio, si muove con destrezza. Samuel Mulas a soli 24 anni è il più giovane calzolaio in Sardegna e la sua bottega (dove lavora con il papà e insegna i trucchi alla sorella più piccola, Michela Giovanna) è un via vai continuo. «Samuel ecco le mie scarpe», una donna gli ha appena affidato una paio di Dior da 900 euro. «Per fare questo lavoro oggi occorre conoscere la professione ma, insieme, serve necessariamente aggiornarsi continuamente, dalla manualità alla tecnologia, studiando i materiali, la moda, il design», dice. Rinnova sneakers e “aggiusta” ogni tipo di scarpa: mocassini e tacchi a spillo, stivaloni d’antan e sandali ricercati, un caleidoscopio di calzature in attesa di una seconda vita, di una rigenerazione catartica. Ma poi lavora anche il cuoio e la pelle creando pochette, piccole borse, portafogli, pezzi unici di artigianato particolarmente apprezzati dai cagliaritani e non solo.

La scelta

L’idea di portare avanti la tradizione di famiglia, Samuele l’ha sempre avuta. Ma è solo dopo il diploma (perito elettrotecnico) e aver detto “no” ad alcune offerte di lavoro legate agli studi, che ha deciso davvero. «Ho una grande passione per questa professione, non so se sarei in grado di fare altro adesso». Parole che suonano come unghie sul vetro per chi questo mestiere lo vive ancora come un’arte. il suo mondo lo racconta così, Samuel, con l’entusiasmo di chi vorrebbe svelare in pochi minuti tutti i segreti imparati negli anni. «Mio faceva impazzire vedere mio padre che realizzava le scarpe a mano, le borse, mi appassionava vederlo in laboratorio realizzarle dal niente».