Saman, strano funerale in Pakistan 

REGGIO EMILIA. Sono ricominciate ieri mattina le ricerche di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da oltre un mese da Novellara, nella Bassa Reggiana. I carabinieri, che conducono le indagini su disposizione della Procura, stanno setacciando coi cani molecolari serre e campi, nella zona agricola attorno all'abitazione dove si presume sia stato occultato il cadavere.

Ipotesi omicidio

Gli investigatori sono convinti che la ragazza sia stata uccisa. La Procura ha infatti aperto un fascicolo per omicidio. Nel registro degli indagati ci sono i genitori (denunciati dalla figlia nell'ottobre scorso per averle combinato un matrimonio in Pakistan con un cugino al quale si è opposta, motivo alla base della misteriosa sparizione della giovane) che al momento sono ricercati, dopo una precipitosa fuga nel loro Paese di origine.

La versione del padre

Il padre di Saman, Shabbar, a fine settimana aveva detto ai giornalisti al telefono «che la figlia è viva e si trova in Belgio e che sarebbe tornata il 10 giugno». Una versione alla quale gli inquirenti non credono. Tra gli indagati ci sono anche uno zio e due cugini - di cui uno arrestato domenica scorsa in Francia, in attesa di essere estradato per l'interrogatorio in Italia. Questi tre erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione la sera del 29 aprile scorso con due pale, un secchio con un sacco azzurro e un piede di porco, mentre si allontanavano tra i campi per poi fare ritorno due ore dopo.

L’ultimo avvistamento

Al giorno successivo, sempre attraverso un filmato, risale l'ultimo avvistamento di Saman. Mentre si attende infine che venga fissato l'incidente probatorio richiesto dalla Procura per ascoltare un minorenne ritenuto testimone chiave della vicenda, nelle ultime ore - come ha riportato il quotidiano “Il Resto del Carlino” - è emerso che la giovane avesse un fidanzato "segreto", non accettato dalla famiglia che la voleva in sposa a un cugino. Si tratterebbe di un connazionale che vive fuori dalla provincia di Reggio Emilia. Il quale potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Si sta cercando di capire se nelle tre occasioni in cui Saman sarebbe fuggita in Belgio (di cui due, uscendo dalla comunità protetta del bolognese nella quale era stata collocata per cinque mesi nel periodo della denuncia a padre e madre) assieme a lui.

Il funerale misterioso

Inquieta un video pubblicato su Facebook da Shabbar Abbas in cui alcuni uomini partecipano a un funerale senza la salma con un solo drappo viola su un tavolo al centro della sala. Quindi, i partecipanti che si autoflagellano in segno di pentimento per qualcosa che hanno commesso. Il video, girato in Pakistan e che dura pochi secondi, è stato rimosso quasi subito. Ma non è sfuggito agli investigatori

