Saman, inchiesta del Senato 

REGGIO EMILIA. Si svolgerà stamattina, in videoconferenza dal carcere di Reggio Emilia, l’interrogatorio di garanzia di Ikram Ijaz, il cugino di Saman Abbas arrestato in Francia e consegnato mercoledì all’Italia. L’uomo è indagato per concorso nell’omicidio della 18enne pachistana insieme ad un altro cugino, allo zio e ai genitori, questi ultimi tutti latitanti. Ieri il legale di Ijaz, Luigi Scarcella, lo ha incontrato in carcere: «È provato ma sta bene», ha detto uscendo dall’incontro.

Palazzo Madama

Ieri intanto la Commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato ha deciso di avviare subito un’indagine sul caso della giovane, scomparsa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Per la senatrice Dem Valeria Valente, presidente della Commissione, «è motivo di sgomento che una giovane donna possa rischiare la fine che temiamo abbia fatto Saman, soprattutto dopo aver chiesto ripetutamente aiuto alle istituzioni. Cercheremo di accertare dove e come ha fallito la rete di protezione». L’apertura dell’inchiesta è stata approvata all’unanimità, con il M5S che la rivendica e sottolinea che «potremmo essere di fronte ad un ennesimo caso di femminicidio che arriva dopo prevaricazioni e inaudite violenze psicologiche. Pratiche inaccettabili come i matrimoni forzati, frutti di sottoculture arretrate che tutto il mondo deve superare, devono essere combattute sul piano normativo e su quello educativo». Soddisfazione per l’iniziativa anche da FdI, che sottolinea con Isabella Rauti: «È tremendo oltre che inaccettabile che una ragazza sia punita e, forse, barbaramente uccisa soltanto perché si è ribellata a un sistema di valori che rende la donna schiava e sottomessa, privata della sua libertà».

Le comunità islamiche

Significativa anche un’altra iniziativa, stavolta non politica ma giudiziaria: «Come in altri processi, anche per il caso di Saman ci costituiremo come parte civile», ha annunciato Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità islamiche italiane. Un ulteriore modo per prendere le distanze dalla visione patrarcale e violenta della religione che traspare da questa vicenda: già nei giorni scorsi l’Ucoii aveva annunciato una fatwa contro i matrimoni forzati. Intanto non si fermano le ricerche del corpo della ragazza, e anzi si amplia l’area setacciata. A breve si verificheranno alcuni punti segnalati come anomali dall’elettromagnetometro.

RIPRODUZIONE RISERVATA