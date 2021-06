Saman, il cugino: non c’entro 

REGGIO EMILIA. È durato circa mezzora l'interrogatorio di Ikram Ijaz, pachistano di 28 anni. Il tempo di manifestare l'intenzione di non rispondere alle domande del Gip, e di sostenere anche un punto fermo: con la scomparsa della cugina 18enne Saman Abbas, lui non c'entra nulla. Arrivato dalla Francia, dove era stato arrestato domenica scorsa, in carcere a Reggio Emilia, dove rimarrà 14 giorni in isolamento come da protocollo anti Covid, l'unico dei cinque parenti indagati per il presunto omicidio della ragazza a disposizione degli investigatori non è stato di aiuto alle indagini e alle ricerche in corso a Novellara per trovare il corpo della vittima.

Il difensore

«Ha fatto dichiarazioni spontanee, dicendo di non aver nulla a che vedere con la sparizione della ragazza. Ha manifestato l'intenzione di rendere dichiarazioni più approfondite nei prossimi giorni», ha detto l'avvocato Domenico Noris Bucchi. «Ha difficoltà a parlare l'italiano, ogni incontro deve essere supportato dall'interprete. Abbiamo bisogno di un po' più di tempo per approfondire», ha aggiunto Bucchi, assicurando: «Intende spiegare i propri movimenti, sia in relazione ai giorni di cui si tratta, che al suo allontanamento dal territorio nazionale».

I sospetti

Ijaz è una delle tre persone riprese il 29 aprile dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi della casa di Novellara, dove viveva la famiglia di Saman, con pale e piede di porco. Per gli investigatori, insieme all'altro cugino di Saman Nomanulhaq Nomanulhaq e allo zio Danish Hasnain erano usciti per scavare la tomba della ragazza. Uccisa, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, la sera successiva.

Protetta

La giovane, a novembre, quando era ancora minorenne, era stata protetta in una comunità dopo che si era rifiutata di acconsentire a un matrimonio combinato e aveva denunciato i genitori. Era tornata a casa da qualche settimana, ma dal 30 aprile è scomparsa, dopo l'ennesima lite con i familiari. I genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sono rientrati in Pakistan, mentre Ijaz, Hasnain e Nomanulhaq erano stati fermati in Liguria vicino alla frontiera il 10 maggio, insieme al fratello minore di Saman, l'unico ad essere rimandato indietro. Hasnain e Nomanulhaq sono latitanti, ma Ijaz è stato bloccato a Nimes, mentre stava provando a raggiungere la Spagna. Da lui si contava di avere qualche indicazione per aiutare il lavoro di ricerca che i carabinieri stanno portando avanti da giorni nei pressi dell'azienda agricola dei datori di lavoro del padre di Saman. Anche ieri si è proceduto con l'elettromagnetometro, che ha segnalato alcune anomalie nel terreno, ma finora tutte false piste. Oltre a battere i campi, su richiesta dei militari sono scesi in campo anche specialisti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Emilia, per calarsi in alcuni pozzi di irrigazione.

