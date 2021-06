Saman: «Accelerare l’estradizione» 

REGGIO EMILIA. La Procura preme per interrogare al più presto Ikram Ijaz, uno dei cugini di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da oltre un mese dalla Bassa Reggiana e che si presume sia stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. Il giovane, 28 anni, è stato arrestato una settimana fa a Nimes, in Francia, mentre tentava di raggiungere alcuni parenti in Spagna.

Gli inquirenti hanno intensificato i contatti per accelerare il percorso di estradizione, perché sono convinti di ottenere una confessione e soprattutto indicazioni precise su dove sarebbe stato occultato il cadavere della ragazza.

Ripresi nel video

Ikram è uno degli indagati con lo zio Danish Hasnain, 33 anni - ritenuto l'esecutore dell'omicidio - e l'altro cugino 34enne Nomanulhaq Nomanulhaq che comparivano nel primo video sospetto ripreso dalle stesse telecamere vicino alla cascina di famiglia, risalente al 29 aprile, mentre con due pale, un piede di porco, un secchio contenente un sacco azzurro, si dirigevano verso la campagna.

Per i carabinieri questo è il momento in cui avrebbero preparato il luogo per nascondere il corpo senza vita di Saman.

Ricercati

Zio e nipote sono ricercati in mezza Europa. Tant'è che gli investigatori stanno collaborando coi servizi di polizia internazionale, in particolare in Spagna, Svizzera, Regno Unito, Belgio e Francia. Si ritiene siano ancora in Europa: il 10 maggio scorso Danish era stato fermato per un controllo a Imperia, poi ha fatto perdere le sue tracce. Assieme a lui c'era anche il fratello minore di Saman, portato poi in una struttura protetta, in attesa di essere ascoltato dalla pm Laura Galli.

Il racconto del fratello

È stato proprio il 16enne a confidare ai carabinieri che a uccidere Saman, strangolandola - la notte tra il 30 aprile e l'1 maggio - sarebbe stato lo zio Danish. Rivelando anche i motivi: «Lei era musulmana, ma non si comportava come tale. Nel nostro Corano c'è scritto che chi smette di essere musulmano dev’essere sepolto vivo con la testa fuori dalla terra e poi ucciso con lancio di sassi contro la testa. In Pakistan viene fatto». Parole riportate dal gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre e dei genitori, anche loro indagati.

Le ricerche

Il padre Shabbar, 46 anni, e la madre Nazia Shaheen di 47 anni, sono invece ricercati in Pakistan dove sono rientrati improvvisamente e senza preavvisi il primo maggio. Ieri l'ennesima battuta di ricerche nella zona agricola di Novellara, attorno alla casa della famiglia dove gli inquirenti sono convinti sia stato occultato il cadavere della ragazza, non ha sortito effetto. Domani scenderanno nuovamente in campo i cani molecolari delle unità cinofile e i carabinieri utilizzeranno l'elettro-magnetometro, uno strumento in grado di scandagliare in profondità il sottosuolo fino a cinque metri.

Solo il 5 maggio i carabinieri si sono accoti della scomparsa di Saman durante una perquisizione domiciliare, in cui hanno trovato solo lo zio Danish e il fratellino, le cui parole riguardo a dove fosse la ragazza sono state discordanti, dando il via alle indagini