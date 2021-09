«Salviamo la sanità pubblica» 

Il giorno prima, giovedì, saranno i pensionati di Cgil, Cisl e Uil a protestare, in un corteo che toccherà diverse tappe (non il capoluogo).

Arriveranno manifestanti da tutta l’Isola, da Tempio, dalla Maddalena, da Alghero, dalla Barbagia di Seulo, dal Sarrabus Gerrei, dal Sulcis Iglesiente, si riuniranno alle 9 del mattino del 24 settembre nel piazzale della basilica di Bonaria e poi marceranno verso il Consiglio regionale. Gli esperti e i professionisti che fanno parte di questo variegato gruppo hanno chiesto più volte alla politica di raccogliere i consigli, le strategie, la profonda conoscenza delle situazioni singole, il grido d’aiuto dei paesi e delle città, tanti pezzi di un quadro devastato che loro, sul campo, mettono insieme giorno dopo giorno – «perché noi non protestiamo soltanto, siamo propositivi» – hanno offerto dossier, supporto e disponibilità per cambiare le cose, ma – dicono – sono stati snobbati. Però non si arrendono, fanno riecheggiare l’immenso dolore della sanità pubblica andando sotto il Palazzo, lasciando stare incontri ufficiali che alla fine risultano sempre pro-forma e lasciano l’amaro in bocca.

Chiudono i reparti, i pronto soccorso stanno esplodendo, i medici, pochi, vengono spostati qua e là per colmare i vuoti, tiri da una parte, scopri dall’altra. Nei territori l’assistenza di base è negata, per visite specialistiche e diagnostica le attese sono lunghe, gli interventi chirurgici programmati vengono ancora rinviati. «Il diritto alla salute dei sardi è costantemente disconosciuto», dicono comitati, associazioni, amministratori, sindacati, una marea di cittadini che venerdì prossimo torna in piazza per esprimere una grande sofferenza. «La gente sta morendo, e non per il Covid», avverte Claudia Zuncheddu, portavoce della Rete sarda Difesa della Sanità pubblica e medico di base a Cagliari.

La manifestazione

L’allarme

«Se in Italia i morti no-covid nel 2020 sono 25.000 in più rispetto al 2019, i dati della Sardegna sono ancora più pesanti. Siamo preoccupati per il bilancio non ancora pervenuto sulla salute dei malati cronici che non hanno avuto accesso ai reparti, alle terapie, alle visite specialistiche, alle Tac, alle Rmn, ai controlli endoscopici, e di chi in quest’anno e mezzo ha contratto malattie spesso letali e non diagnosticate per l’inacessibilità alla prevenzione», sottolinea la Rete in un documento. «Il crac del sistema sanitario pubblico è frutto dei tagli indiscriminati agli ospedali, ai servizi territoriali e al personale sanitario in nome del risparmio, dell’aziendalizzazione della Sanità e del profitto. Lo smantellamento degli ospedali non si limita ai territori. La chiusura di grandi ospedali di Cagliari ha paralizzato anche le attività dei presìdi sopravvissuti, per il sovraccarico di servizi. Con la centralizzazione dei poteri in materia di politiche sanitarie, voluta da governo e Regione, i territori sono sempre meno ascoltati e privi di ruolo. Le decisioni si giocano tra direttori generali e assessori: nomine squisitamente politiche che rispondono ai partiti».

Le proposte

La Rete Sarda propone «un piano d’emergenza per dotare le comunità di medici di base e di guardie mediche, l’organizzazione di nuovi modelli di medicina territoriale, agevolazioni che incoraggino i medici in prepensionamento ad assumere ruoli di tutor nei reparti pubblici per la formazione dei nuovi specializzandi, il superamento dell’imbuto formativo, l’abolizione del numero chiuso a Medicina». Infine: «Nessun finanziamento dalle casse sarde deve essere destinato alla sanità privata, così come sta avvenendo con il Mater Olbia e con le multinazionali della sanità che continuano ad acquisire le strutture private convenzionate».

Sottolinea Lidia Todde, coordinatrice del movimento Salviamo l’ospedale San Marcellino di Muravera: «I cittadini sono soli, disorientati, anziani e senza soldi. Scendiamo in piazza perché serve immediatamente un piano sanitario regionale straordinario del personale; un sistema di governance sanitaria delle risorse vicino ai territori e alle amministrazioni locali; un piano per garantire la medicina generale e la medicina di continuità assistenziale in tutti i comuni sardi».

