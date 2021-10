«Salviamo la Capitaneria» 

«La Capitaneria di porto di Carloforte rischia di essere declassata a ufficio locale marittimo: meno personale e niente motovedetta. Bisogna scongiurare questo rischio».

L’incontro

Il sindaco di Carloforte Tore Puggioni lancia l’allarme a seguito del summit che si è tenuto nell’isola di San Pietro e che lo ha visto presente insieme al comandante del porto, il tenente di vascello Giulio Martorella e a una delegazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera: l’ammiraglio Nunzio Martello, il direttore marittimo di Cagliari, capitano di vascello Mario Valente e Rita Soddu, direttore dell’Agenzia del Demanio della Sardegna. L’obiettivo della visita era proprio quello di esaminare la situazione logistica dell’ufficio Circondariale marittimo di Carloforte e le condizioni di vita e di impiego del personale militare stanziato. L’ammiraglio Martello, dopo aver verificato l’esiguità e la vetustà delle struttura a disposizione, a confronto con il numero dei militari in servizio, ha sollevato il problema: occorre procedere in sinergia alle amministrazioni coinvolte per individuare le possibili soluzioni alla situazione attuale. Il problema è serio: si rischia un declassamento ad ufficio locale marittimo, gerarchicamente subordinato.

L’allarme

«Tutto ciò porterebbe ad una riduzione del personale in servizio e alla conseguente perdita della motovedetta di soccorso in uso al Circomare – afferma il sindaco – indispensabile per garantire i collegamenti essenziali di emergenza con l’isola madre. In mancanza di partenze utili dei traghetti in caso di un codice rosso, in particolare nelle ore notturne, è proprio la motovedetta del Circomare a garantire il collegamento marittimo per trasportare il paziente in uno dei porti frontalieri ed arrivare in ospedale». Ecco perché per il sindaco, ma anche secondo l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Rombi, è indispensabile fare fronte unico per scongiurare il rischio di declassamento: «Siamo disponibili – ha aggiunto il sindaco – a far attivare nell’immediatezza le procedure per recuperare dei fondi e avviare la ridistribuzione degli immobili di proprietà dell’Agenzia del Demanio localizzati a Carloforte allo scopo di arrivare, in poco tempo, ad una soluzione.. Il nostro impegno sarà massimo: l'amministrazione comunale non permetterà che la nostra isola perda uno dei pochi presidi dello Stato rimasti sul proprio territorio.