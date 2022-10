«Salviamo i soldi per i pastori» 

I soldi in tasca non sono più di prima, quando i pastori e gli allevatori lasciano il presidio durato sei ore davanti al Consiglio regionale. Però se ne vanno da via Roma con promesse, e pure premesse: quelle di una legge regionale a strettissimo giro che sani il taglio dei contributi europei al mondo dell’allevamento e della pastorizia, anche se tutto è ancora da vedere. La prima occasione sarà martedì, quando una rappresentanza di pastori parteciperà alla seduta della commissione Agricoltura alla quale parteciperà l’assessora Gabriella Murgia, ieri molto contestata: «Non può rappresentarci perché non è competente e nemmeno studia», ruggisce al microfono Gianuario Falchi di Bultei, tra i coordinati della protesta dei “Pastori sardi”. Falchi era nella delegazione ricevuta ieri dai capigruppo, ma ha dovuto sudare per convincere i pastori in piazza che «un primo risultato c’è». Anche perché mercoledì si riunisce il Consiglio regionale, assicura il suo presidente Pais, per approvare un provvedimento che recepisca le priorità dei pastori.

Le rivendicazioni

Alle 17 il traffico riprende a fluire in via Roma a Cagliari, sei ore dopo un blocco pacifico, ma non rilassato. E nemmeno molto frequentato, visto che lo stesso Falchi chiede ai presenti di coinvolgere i colleghi in futuro: «Dove sono gli altri? Entrare alla Regione con una piazza piena sarebbe ben altra cosa». Eppure i problemi non mancano, anzi: «Le rivendicazioni sono soprattutto sulla Pac, la Politica agricola comune dell’Europa», riassume Fabio Pisu, di Armungia, «e riguardano due pilasti: il primo è quello dei pagamenti diretti, che sono stati dimezzati, e per questo sono nati i cosiddetti ecoschemi. La zootecnia è il primo», sbuffa Pisu, «ma il settore ovicaprino è stato escluso, mentre per quello bovino c’è incertezza perché richiede certificazioni che in Sardegna nessuno possiede». Pisu fa un conto della perdita di contributi: «Dai 36 ai 40 euro per ogni capo ovicaprino». Poi c’è la questione dei “titoli”, cioè il valore attribuito a ciascun ettaro di campo coltivato o di pascolo, in base al quale si ricevono gli aiuti: «L’Europa ci ha chiesto di riallineare questo valore per uniformare i contributi: in Sardegna il titolo vale 130 euro, in altre regioni duemila, è un grande scompenso», riassume Pisu: «C’è un programma di riallineamento, ma le Regioni che hanno il titolo più alto non lo vedranno scendere di più del 30%, mentre a noi sardi sono stati dimezzati: aumenteranno tra il 5 e l’8% in cinque anni, per colmare il divario tra regioni, ma resta il fatto che anche così raggiungeremo l’85% della media nazionale, che è di 170 euro per ettaro. Intanto, i fondi del Piano di sviluppo rurale sono stati ridotti da 186 a 163 milioni l’anno». Secondo Pisu, i responsabili di questa situazione sono lo Stato e soprattutto la Regione. Oltretutto, quest’ultima ha stanziato 44 milioni, ma poi «non li fa giungere al mondo delle campagne perché la sua stessa burocrazia la soffoca». Dalla Regione, affermano che il rischio di riduzione degli aiuti per il benessere animale per via dell’esclusione del comparto ovicaprino dalla Pac «non è concreto. Inoltre, anche grazie al lavoro della Regione, per il latte si è arrivati a un prezzo assai superiore all’euro».

Si corre ai ripari

Ora il Consiglio regionale cercherà di mettere una pezza sui ritardi, come hanno promesso i capigruppo durante l’incontro e Pais sul camion-palco. L’accordo è di fare verifiche sui 20 milioni assegnati al comparto, ma non pagati da una Regione elefantiaca, e trovare altri fondi. Si cercherà anche di erogare contributi “de minimis”. E poi, assicurano capigruppo e presidente del Consiglio, il Piano strategico nazionale «lascia fuori il settore ovicaprino, che supera i tre milioni di capi, appesantisce burocrazia e procedure, penalizza i giovani». Tutto questo, durante l’impennata di prezzi e tariffe dovuti al conflitto in Ucraina, affamano i pastori, al fianco dei quali si schiera anche il presidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) della Sardegna, Emiliano Deiana. Infatti ieri c’erano molte fasce tricolori, con i pastori.