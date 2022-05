Salvezza o scudetto  in novanta minuti come quarant’anni fa 

Domenica prossima come 40 anni fa. Era il 16 maggio 1982, in un Sant'Elia preso d'assalto da oltre 50mila tifosi, il Cagliari di Paolo Carosi e la Fiorentina di Picchio De Sisti si giocano, negli ultimi 90 minuti della stagione, salvezza e scudetto. Finì 0-0, con i rossoblù a festeggiare e i viola costretti a lasciare via libera alla Juventus, tra mille polemiche. Domenica ancora 90 minuti decisivi, anche se non saranno gli ultimi della stagione, col Cagliari e l'Inter a contendersi punti fondamentali per la testa e la coda della classifica.

Eroe per caso

«Vivo in Toscana e, ancora oggi, i tifosi della Viola mi massacrano per quel gol annullato». Roberto Corti, che di quel Cagliari era la saracinesca, subì il fallo che convinse l'arbitro Mattei ad annullare il gol di Graziani. «Venivamo dalla vittoria di Avellino, per noi come per loro quella partita era determinante. Fu una lunga settimana di tensione», ricorda l'ex numero uno rossoblù. «Una partita tesa, loro si svegliarono solo nell'ultimo quarto d'ora quando arrivò la notizia del gol della Juve con Brady». Domenica la storia si ripete, con l'Inter al posto dei viola: «La partita peggiore che potesse capitare, al Cagliari servirebbero i 50mila tifosi presenti quel giorno al Sant'Elia. La tattica conta poco, Agostini dovrà lavorare soprattutto sulla testa. Poi toccherà ai giocatori, che dovranno dare il 110% e vivere una domenica da leoni».

Doppio ex

Tra i protagonisti di quel Cagliari-Fiorentina anche Pino Bellini, che in estate passò proprio ai viola: «Qualche compagno mi rinfacciò quello 0-0, ma quel pareggio ci regalò la salvezza. Ci arrivammo con la tensione giusta, non potevamo regalare nulla e ci andò bene». Domenica il Cagliari ci riprova, stavolta contro l'Inter: «Non è l'ultima, ma tra Inter e Venezia servono almeno 4 punti, altrimenti non ci sarebbe speranza. Serviranno una prestazione super e una convinzione che, troppo spesso, quest'anno non si è vista e magari prendendo anche qualche rischio».

Il capitano