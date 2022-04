«Salveremo i piccoli ospedali dell’Isola» 

«Conosco la problematica, essendomi già confrontato sulla questione con l’onorevole Mara Lapia, nel corso della sua attività parlamentare. Entrambi i provvedimenti sono in fase di definizione e sicuramente, come già previsto in passato con alcune deroghe, si terrà conto delle particolari esigenze anche legate ai disagi geomorfologici dei territori, come quello sardo. Resta aperto il confronto con i soggetti sociali, gli ordini professionali e le Regioni che sono parte rilevante dell'organizzazione sanitaria del nostro Paese. Sarà mia cura monitorare gli sviluppi affinché si possa prendere la decisione migliore a tutela di ciascun territorio».

«Le risorse stanziate nel Pnrr per la Salute permetteranno di ridisegnare e rafforzare il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il Governo e gli Enti locali hanno la grande responsabilità di ripensare la sanità del futuro, in un processo graduale che, potenziando la medicina del territorio, permetterà di avvicinare i servizi al cittadino e garantire un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale. Con questo Governo abbiamo terminato la stagione dei tagli e dato il via a una nuova fase che vede il paziente tornare al centro, nella consapevolezza che la sanità è un investimento e non un costo. Senza una sanità forte ed efficiente, infatti, non esiste sviluppo né crescita per il Paese. Occorre ricordare inoltre che dei primi oltre 8 miliardi e 42 milioni di euro del Pnrr e del Piano per gli investimenti complementari (Pnc) assegnati, il 41,1% è destinato alle Regioni del Mezzogiorno. Il progetto di riforma territoriale è la condizione indispensabile per rispondere alle esigenze anche delle aree più in difficoltà del Paese, è un passo decisivo per il superamento delle disuguaglianze».

Mancano specialisti, gli ospedali di frontiera boccheggiano, perfino avere un medico di base, nei piccoli comuni, sta diventando una chimera.Così la visita che lunedì a Nuoro farà il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), su invito della parlamentare Mara Lapia, sembrerà quella al capezzale di un malato agonizzante. Con la spada di Damocle di una bozza di riforma che contempla il taglio dei piccoli ospedali. Il ministro Roberto Speranza l’ha liquidata come un brogliaccio, ma ciò non ha rasserenato gli animi.

Sottosegretario Costa, l’attuale Governo ripone molte speranze sui fondi del Pnrr in materia di sanità, ritenendo che possano dare nuova linfa al sistema eliminando le criticità. È più un auspicio o una certezza?

Nella bozza di adeguamento del Dm70 si legge che la soglia minima per avere un ospedale base è quella dei 75 mila abitanti. Questo spaventa l’Isola perché vi sono ospedali che servono zone meno popolate. Lanusei, ad esempio, è un ospedale che serve una zona omogenea (l’Ogliastra) di 60 mila abitanti.

«Conosco la problematica, essendomi già confrontato sulla questione con l’onorevole Mara Lapia, nel corso della sua attività parlamentare. Entrambi i provvedimenti sono in fase di definizione e sicuramente, come già previsto in passato con alcune deroghe, si terrà conto delle particolari esigenze anche legate ai disagi geomorfologici dei territori, come quello sardo. Resta aperto il confronto con i soggetti sociali, gli ordini professionali e le Regioni che sono parte rilevante dell'organizzazione sanitaria del nostro Paese. Sarà mia cura monitorare gli sviluppi affinché si possa prendere la decisione migliore a tutela di ciascun territorio».

Il numero chiuso nell’accesso alla formazione universitaria crea oggettivi problemi. Pochi medici sul mercato, si dice. Come intende ovviare il Governo? La posizione della ministra dell’Università Maria Cristina Messa, espressa anche di recente a Sassari, è stata netta: il numero chiuso a Medicina non si tocca.

«Consapevoli delle criticità, nell’ultima Legge di Bilancio abbiamo previsto un incremento per le borse di studio per gli specializzandi in medicina, portate in via permanente a 12.000 l’anno. Nel 2020/2021 le borse di specializzazione in medicina sono state 17.400, di cui oltre 4 mila finanziate dal Pnrr. Basti pensare che sei anni fa erano solo 5 mila. Sempre grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza avremo 900 borse in più all’anno per i medici di medicina generale. In tutto saranno più di duemila. Quasi il doppio rispetto a un paio di anni fa. Con circa trentamila borse finanziate negli ultimi due anni si è quindi provato a dare una forte risposta al problema dell’imbuto formativo. Con questo stanziamento permanente saremo in grado di colmare il gap della mancanza di medici nei prossimi anni. Ribadisco comunque che la posizione mia e del mio partito, Noi con l’Italia, è quella di eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina e infermieristica, premiando la meritocrazia».

Si parla tanto di case della salute o cosiddetti ospedali di prossimità come panacea per i mali della sanità. Il timore è che sostituiscano gli ospedali .

«Dobbiamo invertire la rotta secondo cui l’ospedale è l’unico centro nevralgico delle cure. Per fare questo dobbiamo creare una rete che valorizzi le realtà e le professionalità del territorio secondo un principio cardine: portare i servizi vicino ai cittadini e non viceversa. Dobbiamo cioè organizzare un ecosistema che metta in relazione pubblico, privato, terzo settore, volontariato, farmacie, medici di medicina generale, allo scopo di rafforzare il Sistema sanitario nazionale e renderlo così universalistico. In questa rete gli ospedali e le case di comunità potranno incrementare i servizi e l’offerta sanitaria. Confermo comunque che qualsiasi modalità di soccorso, assistenza e cura che abbia al centro la persona sarà sempre prioritaria nelle iniziative del Governo».

