«Salvate una vita nel nome di Walter» 

Indossa la maglietta bianca sulla quale è stampato il volto del figlio. «È un modo per tenerlo sempre con me, vicino al mio cuore. Ora un defibrillatore ne onorerà la memoria, così proveremo a salvare la vita a chi viene colpito da arresto cardiaco». Giovanni Cabiddu, pensionato 74enne di Serramanna vuole rendere omaggio al figlio Walter, morto in un terribile incidente sul lavoro nella cartiera di Macchiereddu, quasi 13 anni fa. «In memoria di Walter, per molti anni, ho organizzato un torneo di calcio ma con la pandemia non è stato più possibile e così ho acquistato un defibrillatore che verrà sistemato nel piazzale del campo Fausto Coppi, dove ogni settimana si tiene il mercato rionale», spiega Cabiddu che vuole tenere vivo il ricordo del figlio Walter, tifosissimo del Cagliari, schiacciato da una pressa nel posto di lavoro il 24 settembre del 2009, all’età di 32 anni. Il defibrillatore sarà installato dall’associazione Croce Verde di Serramanna che, a sua volta, ne donerà un altro al paese.

Gli apparecchi

L’iniziativa dei volontari rientra tra gli eventi che celebrano il 30esimo anniversario dalla fondazione della Croce Verde. «Per l’occasione abbiamo deciso di inaugurare due defibrillatori, uno è regalato dalla Croce Verde alla città di Serramanna, mentre il secondo è regalato proprio dal signor Cabiddu», dice Mirko Pinna, presidente dell’associazione. Non è tutto. «Bene i defibrillatori, ma ci deve essere anche chi li sa usare e per questo organizziamo dei corsi gratuiti Bls di rianimazione cardiopolmonare e di uso del defibrillatore aperti a tutti – continua Pinna che invita a partecipare –: lezioni dal 27 aprile fino al 29 giugno, per prenotarsi basta mandare un messaggio whatsApp ai numeri 3297787488 e 3202367750. Il nostro obiettivo è fare di Serramanna un paese cardioprotetto con i due defibrillatori nel piazzale del Comune e nel mercato civico». Al mercato, il 12 febbraio, è morto un venditore ambulante stroncato da un attacco di cuore. Il decesso di Giuseppe Siddi, 57enne di Samassi, aveva destato grande cordoglio e in tanti si erano chiesti il perché in un’area affollata come il mercato non fosse presente un defibrillatore. Il vuoto è colmato grazie alla generosità di Giovanni Cabiddu: «Spero non serva mai, ma in caso contrario mi auguro che l’apparecchio donato nel nome di Walter possa salvare una vita».

