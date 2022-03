«Salvate le antiche botteghe» 

La maggioranza di centrodestra fatica a sistemare gli ultimi tasselli del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Alghero e Fertilia. Il futuro urbanistico dei due nuclei storici della città è fermo al palo, insomma, a causa di forti tensioni all’interno della coalizione. L’altro ieri è andata deserta la commissione consiliare che doveva prendere in esame le osservazioni. E mentre la maggioranza litiga, a causa di malumori in casa Udc, i residenti attendono risposte.

La partita

Per il centro storico di Alghero si parla di una superficie di oltre 43 ettari, con un volume edificato di un milione e mezzo di metri cubi. Qui c’è da decidere quale indirizzo si intende dare al rione antico in cui risiedono circa 2200 persone e dove a ogni portone c’è un’attività commerciale. Il comitato di quartiere ritiene che sarebbero opportune norme di tutela per le attività tradizionali e storiche, come avviene in altre città italiane. Il Piano, in realtà, non prevede grandi modifiche per gli involucri degli edifici residenziali, ma il rischio semmai è per il cambio di destinazione d’uso. L’ Alguer vella attualmente conta una densità edilizia di quasi dieci metri cubi per metro quadrato, su strade strette dove un tempo c’erano attività artigiane e i tradizionali dabaix .

L’esperta

«Esistono delle disposizioni in alcune città italiane per cui vengono tutelate le botteghe storiche», assicura Alessandra Casu, la presidente del comitato e docente della Facoltà di Architettura portando l’esempio della Regione Lazio che ha approvato una legge ad hoc giusto lo scorso gennaio. «Interessa i locali storici, le botteghe d’arte e di antichi mestieri, le attività di commercio svolte da almeno 50 anni. La legge - spiega Casu - istituisce persino un fondo. Il Piano particolareggiato di Alghero in sé non ha nulla che non vada – aggiunge la presidente del comitato – spiace riscontrare però che consente tutti i cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari. Questo può significare la perdita di botteghe storiche e ricadute pesanti sul tessuto fragile del centro storico». Oggi il Comune non ha strumenti per limitare la pressione sul quartiere. «È chiaro che non si può andare contro la legge. C’è la liberalizzazione totale», sottolinea Massimo Cadeddu, presidente cittadino di Confcommercio. «Il centro storico andrebbe tutelato proprio per via della delicatezza e del carico antropico in estate. Ma a oggi non vedo armi per fermare l’assalto a una zona commercialmente assai pregiata».