«Salvate la sanità territoriale» 

C'era una piccola folla ieri mattina a Sorgono davanti al teatro comunale per chiedere al direttore dell'Asl di Nuoro Paolo Cannas, nel Mandrolisai per la seconda conferenza socio sanitaria provinciale, provvedimenti immediati per una sanità efficiente nel territorio e ospedali funzionanti. Un confronto a cui il neo manager non si è sottratto mettendo in campo un metodo improntato alla collaborazione e tanta disponibilità che ha riscosso consensi.

La strategia

«L'azienda di Nuoro ha molto potenziale che va sviluppato, e dobbiamo ricostruirla -ha spiegato Cannas-, è stato deciso di far rinascere le aziende territoriali per ridare punti di riferimento e interlocutori alla popolazione. Partiamo da livelli bassi -ha poi ammesso il neo direttore- ma lo sblocco del project financing ci permette di ripartire. «Il San Camillo - ha poi affermato- è un ospedale che esiste e che va messo in condizioni di lavorare, le soluzioni ci sono». L'esempio? Équipe che possono spostarsi, malati che si possono curare in loco e telemedicina. Per il territorio,il direttore generale ha poi chiarito di aver fatto insieme ai sindaci il punto sulle sedi vacanti dei pediatri dei medici di base in modo da provvedere a tamponare l'assenza di queste figure al più presto.

Cautela

Parole apprezzate ma accolte con un certo scetticismo da un pubblico ormai disilluso dalle tante promesse del passato troppe volte disattese. Sono poi intervenuti i rappresentanti dei comitati che hanno portato le richieste del territorio. È stata Gianfranca Salvai ad esporre le ragioni di SOS Sanità Barbagia Mandrolisai, comitato spontaneo formato da cittadini di tutti i paesi della zona, Pina Cui per Allerta in Barbagia, mentre Adriano Urru del comitato civico permanente per la difesa della salute pubblica Barbagia Mandrolisai ha letto un documento stilato con Claudia Zuncheddu, portavoce della Rete sarda difesa sanità pubblica. «La zona vive una gravissima emergenza sanitaria», ha ricordato nel suo intervento Manuel Tanda, referente della Cisl Medici per la Asl di Nuoro, esponendo i mali della sanità regionale e alcuni possibili rimedi.