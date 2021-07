Saluto fascista? Nessun reato 

La finalità del saluto fascista inscenato tre anni fa all’uscita del feretro del professor Giampiero Todini dalla chiesa di San Giuseppe a Sassari era soltanto commemorativa. Quel gesto, compiuto come ultimo addio sul sagrato, davanti la bara del docente di Storia del diritto italiano all’Università, non costituisce reato secondo il giudice del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca. La sentenza assolve i 22 esponenti di CasaPound Italia, tra cui Luigi Todini, il figlio del professore defunto, accusati dal procuratore Giovanni Caria e dal sostituto Paolo Piras di aver infranto la legge Scelba che all’articolo 5 punisce “chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista”.

La vicenda

Nel giorno del funerale, il 2 settembre 2018, i “camerati” in schieramento militare alzarono il braccio destro e risposero “Presente” al richiamo “Camerata Giampiero Todini”. Un saluto romano «per esaudire un desiderio che aveva espresso mio padre prima di morire - aveva detto il figlio - ovvero quello di essere ricordato con la “chiamata del presente”». Tesi ribadita dagli avvocati della difesa Antonio Mereu, Pierluigi Olivieri, Agostinangelo Marras e Bachisio Basoli: in aula hanno sostenuto che «quel gesto non celava nessun intento di inneggiare al partito del Duce».

Le accuse

Per le accuse di apologia al fascismo mosse dalla Procura nei confronti dei 22 imputati il pm aveva chiesto la condanna a due mesi di reclusione e al pagamento di 200 euro di multa. Il popolo dei social si era mobilitato dopo la diffusione del video che riproduceva il momento dell’estremo saluto. Immagini pubblicate dal figlio del defunto nella sua pagina Facebook e poi da lui stesso cancellate. A rilanciarle era stata la consigliera comunale Lalla Careddu. Il video divenne virale suscitando un clamore nazionale. «La sentenza - commenta Luigi Todini - rappresenta la conferma che la libertà di opinione e la libera manifestazione del pensiero siano valori costituzionalmente garantiti. La giustizia ha fatto il suo corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La giustizia ha fatto il suo corso