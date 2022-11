Saluto all’estate più lunga di sempre 

Da 40 anni rappresenta l'evento di chiusura dell’estate a Porto Rotondo, che saluta i suoi ospiti con l’auspicio di accoglierli nella stagione che verrà, ma solo l'edizione del 2017 ha eguagliato il numero record di avventori della Festa del calamaro andata in scena ieri, nel cuore del borgo. Oltre tremila persone, in fila dalle 11.30 e ininterrottamente per tre ore, a infoltire un serpentone, lungo trecento metri, che, partito davanti ai fuochi accesi in piazza San Marco è arrivato fino a Piazza Cascella, tra gli stand, provenienti da tutta l’Isola, del mercato espositivo di prodotti tipici, manufatti artistici e con le ultime colorate collanine estive.

I numeri

Cinque quintali e mezzo di calamari, più di quattrocento litri di olio, fiumi di birra e Vermentino, otto cuochi dell'Associazione Cuochi Gallura alla frittura, trenta volontari, al lavoro dal taglio a vista dei calamari fino al confezionamento nei cartocci, rigorosamente ecocompostabili. Ad animare la manifestazione, organizzata dal Centro commerciale naturale Porto Rotondo, i piatti di Francesco Roccaforte dj, con una selezione funky anni Settanta, la musica dal vivo di The LiveExperience e i giochi in piazza per i più piccoli. Impossibile trovare un parcheggio tra le vie del borgo dopo le 12: presi d'assalto da curiosi e visitatori, arrivati da tutta la Sardegna, gli spazi sterrati davanti alle spiagge e i (pochi) locali aperti in cui hanno trovato ristoro i tantissimi che hanno rinunciato all’attesa in coda.

Stagione lunga

«La Festa del Calamaro 2022, che dopo l’edizione ridotta dell’anno scorso è tornata ai suoi vecchi fasti, è stata un record di presenze, tra cui quelle di tanti proprietari che, approfittando del lungo ponte per le festività di Ognissanti, hanno riaperto le seconde case», commenta il presidente del Centro commerciale naturale Porto Rotondo, Luca Bonifaci, che coglie l'occasione per fare un bilancio della stagione appena conclusa. «Senza gli eccessi della scorsa estate, questa ha contato numeri ottimi, soprattutto a giugno, facendo registrare il tutto esaurito sia nelle strutture alberghiere sia in quelle extralberghiere, con un turismo di qualità, fatto principalmente di famiglie», dice Bonifaci. Non solo. «Considerando il clima mondiale, i numeri relativi al turismo internazionale sono buoni e, inoltre, quest’anno, la presenza degli stranieri ha consentito di allungare la stagione, aprendola in anticipo, a maggio, rispetto a quelle passate e chiudendola a ottobre inoltrato», conclude Bonifaci che comincia a pensare alla prossima estate ma con l’incognita trasporti.