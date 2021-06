Saltafile, cento casi sospetti  

La lista di cinquanta possibili furbi è raddoppiata in poco più di due settimane e adesso all’attenzione del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia ci sono un centinaio di nomi. Non solo, perché la Guardia di Finanza ha cominciato a verificare un altro aspetto della campagna di vaccinazione: il cambio di prodotto somministrato a fronte di quello inizialmente previsto.

Una nuova lista

Sono le novità dell’inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per peculato e abuso d’ufficio (senza indagati) per verificare se sia vero che qualcuno, illecitamente, abbia usufruito delle vaccinazioni al posto di chi ne aveva diritto nel capoluogo, nell’area metropolitana, nel Sulcis Iglesiente e nel Medio Campidano. I militari hanno acquisito centinaia di documenti alla sede dell’Ats di Cagliari e poi segnalato agli inquirenti le prime donne e i primi uomini la cui posizione è stata ritenuta meritevole di approfondimenti a un iniziale controllo perché, in ipotesi, potrebbero aver ricevuto la somministrazione anti Covid-19 senza una reale urgenza. Una scrematura riferita al periodo di avvio della campagna di immunizzazione dal virus, tra gennaio e febbraio scorsi, quando la priorità a livello nazionale era stata data a operatori sanitari e sociosanitari, dipendenti e ospiti di Rsa, volontari, over 80. Per ciascuno di essi deve essere riscontrata l’effettiva necessità di ricorrere alla vaccinazione, ed è per questo che saranno acquisite tutte le loro cartelle cliniche. Ma in questi giorni la lista è stata ulteriormente implementata.

Politici e giornalisti

Le recenti segnalazioni delle Fiamme Gialle riguardano un’altra cinquantina di persone tra cui ci sarebbero politici regionali, giornalisti (che in qualche caso gravitano negli uffici stampa dei politici) e qualcuno che si sarebbe spacciato per rappresentante delle forze dell’ordine pur non facendone parte. Il sospetto è che siano state seguite scorciatoie illecite ma anche in questo caso sono necessari i dovuti riscontri, perché è possibile che in realtà la gran parte (se non tutti) dei protagonisti sia in regola. Il nuovo filone riguarda invece il cambio di vaccino il giorno della prevista somministrazione: sarebbe capitato in decine di casi (quelli sinora segnalati, non si escludono numeri più ampi) che al momento dell’inoculazione sia stato utilizzato un prodotto diverso da quello previsto, Pfizer al posto di Astrazeneca. Perché?

I rischi e le paure

Quest’ultimo aspetto è tutto da valutare, investigatori e inquirenti starebbero procedendo con la massima cautela. Del resto le polemiche e le paure legate all’utilizzo di Astrazeneca sono ben note a causa dei suoi (rari) effetti collaterali (quali le trombosi), e molti pazienti nei mesi scorsi non hanno fatto mistero di non volerlo utilizzare. Dunque pur di far procedere la campagna di immunizzazione potrebbero essere stati sfruttati altri prodotti. Senza per questo aver violato leggi.

