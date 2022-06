Saltafila, nessuna irregolarità 

Finisce tutto in una bolla di sapone. L’inchiesta “Saltafila” sui presunti favoritismi nelle somministrazioni dei vaccini è stata archiviata. Escono a testa alta tutti i diciassette tra medici e infermieri del poliambulatorio di via Pira finiti nel polverone di un’indagine che aveva fatto tanto clamore sia per il periodo di emergenza sanitaria sia perché tra i presunti furbetti non c’erano solo parenti e amici ma anche diversi esponenti delle forze dell’ordine. La giudice Silvia Palmas però non ravvisa alcun abuso d’ufficio né peculato e, come sollecitato anche dalla procura, l’inchiesta finisce qui.

Capitolo chiuso

I provvedimenti con l’archiviazione non sono ancora stati notificati a tutti i sanitari che erano finiti nel registro degli indagati ma l’inchiesta è archiviata per ognuno di loro: Maria Valentina Marras, responsabile del servizio di Igiene e della campagna vaccinale; Peppinetto Figus, medico e all’epoca direttore del poliambulatorio di via Michele Pira; gli oristanesi Antonio Pisanu; Giovanni Battista Angioni; Bruno Carta; Francesca Maria Fadda; Clelia Peddio; Efisio Trincas, dentista e gastroenterologo ed ex sindaco di Cabras; Salvatorangelo Piredda, di Paulilatino; Rosella Meloni originaria di Cabras ma residente a Oristano; Annamaria Perria di Narbolia; Marco Aurelio Tuveri, di Terralba ma residente a Oristano; e ancora le infermiere Annapaola Casu di Uras; Annunziata Deligia di Tonara; Giovanna Sarais originaria di Asuni ma trapiantata a Oristano; Sara Patta di Samugheo ma oristanese di adozione; Maria Grazia Pireddu nata a Palermo ma residente a Oristano.

L’inchiesta

L'indagine, coordinata in prima persona dall’allora procuratore Ezio Domenico Basso, era scattata nella primavera 2021 sulla scia di alcune segnalazioni, a iniziare da quella dell'ordine dei farmacisti che aveva evidenziato alcune anomalie nella campagna di vaccinazione. Dagli accertamenti era emerso che nei registri con i nominativi delle persone vaccinate sotto la voce “altro” c’erano troppi nomi fuori posto. Alcuni riconducevano alla cerchia di familiari o amici dei medici e degli infermieri, altri portavano ad altre categorie, tra cui vertici di forze dell'ordine e altre figure istituzionali (avrebbero scelto Pfizer al posto di AstraZeneca e avrebbero ricevuto la dose in un momento in cui erano riservate ancora solo ai sanitari e alle persone fragili).