Saltafila, le ragioni del no alla Procura 

Ricorso inammissibile per difetto di interesse, sentenzia la Cassazione. Finisce qui la richiesta del procuratore di Oristano di rivedere la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva bocciato la richiesta di misure cautelari nei confronti di tre medici, Peppinetto Figus, Clelia Peddio e Salvatorangelo Piredda, accusati insieme ad altri di aver favorito amici e parenti nelle prime vaccinazioni anti-Covid. La sentenza di inammissibilità (che riguarda per ora solo Figus) si fonda sul fatto che il ricorso si limitava a contestare gli indizi di colpevolezza contro il medico e non la richiesta di esigenze cautelari oggetto della discussione.

L’inchiesta

La vicenda trattata dalla Corte di Cassazione è solo un’appendice dell’inchiesta della scorsa estate, chiamata “Saltafila”, relativa alle vaccinazioni praticate nel centro vaccinale di via Michele Pira che avrebbe favorito amici e parenti a scapito di anziani, fragili e di alcune altre categorie. Nei confronti di Peppinetto Figus, responsabile del centro vaccinale oristanese e i due colleghi Clelia Peddio e Salvatorangelo Piredda, la Procura aveva chiesto anche la sospensione del pubblico ufficio, misure bocciate sia dal giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale di Cagliari. La Cassazione si è limitata a rispedire l’opposizione al mittente: irricevibile per difetto di interesse. Il presidente Giorgio Fidelbo e l’estensore Fabrizio D’Arcangelo hanno ritenuto che il pm nel ricorso «senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari si è limitato a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza senza considerare però che anche tenendo per buona la responsabilità non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura cautelare». I giudici della Corte ricordano il giudizio del Tribunale di Cagliari che aveva giudicato inutilizzabili le testimonianze dei beneficiari delle vaccinazioni “irregolari” «in quanto congiunti o conoscenti degli indagati, sarebbero stati consapevoli sia del ruolo rivestito da quest’ultimi, sia di non aver diritto ad essere vaccinati in quel periodo».

Nessun danno

Per il tribunale le accuse non sarebbero provate e non ci sarebbe stato danno alla pubblica amministrazione. Bocciato anche il pericolo di recidiva in quanto Peppinetto Figus, incensurato, aveva chiesto di essere esonerato dalle vaccinazioni. Nel ricorso il Procuratore sostiene invece l’utilizzabilità delle testimonianze e sottolinea come il Tribunale «non avesse valutato correttamente gli elementi di prova raccolti a sostegno del reato di peculato essendo sufficiente solo che la condotta degli imputati abbia leso l’interesse alla legalità, all’impazialità e al corretto agire della pubblica amministrazione». Un’altra storia, sottintendono i giudici romani.