Saltafila, l’accusa non regge 

La Cassazione ha deciso: il ricorso è inammissibile. Dopo il Gip di Oristano e il Tribunale di Cagliari anche nell’ultimo grado di giudizio, invocato con un articolato ricorso dalla Procura della Repubblica oristanese, l’inchiesta “Saltafila” non regge. Per capire su quali presupposti i giudici fondano la decisione si dovranno attendere le motivazioni, ma la non ammissibilità comunicata ieri non lascia margini di manovra alla Procura. La magistratura aveva sostenuto che diversi operatori sanitari nella fase iniziale della campagna vaccinale (quando le dosi erano destinate agli operatori e alle fasce più fragili) avessero somministrato il vaccino anti Covid a parenti e amici che, in quel momento, non ne avevano diritto. Per i giudici però non c’è alcun reato.

La procura

E secondo i giudici non c’è un motivo che potesse giustificare, come chiesto dall’allora procuratore Ezio Domenico Basso, le misure cautelari nei confronti di tre medici dell’Assl indagati per peculato e abusi in atti d’ufficio per aver favorito alcune persone a discapito di altri. Le richieste interessavano Peppinetto Figus, 64 anni di Ales, direttore del Distretto socio sanitario di Oristano e responsabile del poliambulatorio e Salvatorangelo Piredda, 53 anni di Oristano residente a Dualchi difesi da Rossella Oppo e Clielia Peddio, 64 anni di Oristano, difesa da Anna Laura Lutzu e Simone Prevete.

Il ricorso

Prima il Gip e poi il Tribunale di Cagliari erano stati netti nel sentenziare che i tre professionisti non si erano resi responsabili dei rea ti contestasti e avendo lasciato le mansioni che in qualche modo avrebbero potuto interferire con le vaccinazioni, di certo non avrebbero potuto reiterare i reati. Tesi sostenute anche davanti alla Corte di Cassazione da Rossella Oppo, Anna Laura Lutzu e Simone Prevete. Sia in primo che in secondo grado i giudici andando oltre le richieste di misure cautelari, sono entrati nel merito e hanno scritto che i motivi per i quali erano stati chiamati in causa i tre medici non “sono fondati”. Se per il pm si trattava di una «deliberata sistematica vaccinare prima delle categorie previste i propri familiari o conoscenti», per la difesa e i giudici di Oristano e Cagliari furono invece impiegate dosi di vaccino residue per familiari e conoscenti «all’oscuro di tale intenzione fino al momento dell’offerta subito seguita dall’inoculazione». La questione dei tre medici si chiude qui per la parte che riguarda le misure cautelari, resta in piedi la parte giudiziaria che interessa altri operatori anche se la sentenza peserà.