Salta la corsa per Civitavecchia 

Un guasto improvviso a metà mattina costringe la Moby Tommy della Tirrenia, che avrebbe dovuto portare 1500 passeggeri da Olbia a Civitavecchia (partenza alle 22 di ieri), a restare in porto. Per evitare che oltre un migliaio di persone rimanesse a terra (più altre 2500 che questa mattina si sono imbarcati sulla tratta di ritorno, Civitavecchia-Olbia), la compagnia decide di sacrificare il collegamento di Cagliari con Civitavecchia (previsto per le 18 di ieri), dove erano imbarcati “solo” circa 300 passeggeri, e spedisce in Gallura la Moby Dada che invece sarebbe dovuta partire dal capoluogo Risultato: un’od issea per i passeggeri cagliaritani, costretti a raggiungere in auto o in bus il porto di Olbia. «Si tratta di una scelta dettata dai numeri», fanno sapere dall’Ufficio stampa di Tirrenia. «Considerati due collegamenti, Olbia-Civitavecchia, di ieri alle 22, e Civitavecchia-Olbia, di questa mattina, se non avessimo spostato la nave di Cagliari su Olbia avremmo lasciato a terra circa 4.000 passeggeri. Mentre a Cagliari, pur comprendendo il disagio arrecato, sono qualche centinaia», aggiungono.

I passeggeri che sarebbero dovuti partire da Cagliari (molti facevano parte della carovana della corsa ciclistica, la Settimana ciclistica italiana, che si è chiusa ieri in Sardegna) «sono stati avvertiti tutti con un sms e riprotetti su Olbia», spiegano ancora dall’ufficio stampa. Tra loro c’erano anche i ragazzi della squadra under 16 di pallanuoto Oppidum, che a Civitavecchia avrebbe dovuto disputare le semifinali e finali nazionali e che ora rischiano di perdere. A loro la compagnia avrebbe proposto due pulmini che, però, si sarebbero dovuti pagare di tasca.

Inevitabili i disagi per i passeggeri, costretti (chi ha potutto farlo) ad attraversare l’Isola per imbarcarsi sulla nave per Civitavecchia. «La scelta di spostare la nave di Cagliari su Olbia è stata dettata esclusivamente da ragioni numeriche», ribadiscono da Tirrenia. «Se non fosse partita la nave da Olbia, avremmo lasciato a terra circa 4.000 passeggeri». Poi ecco la rassicurazione: «Il guasto dovrebbe essere riparato in tempi brevi e oggi pomeriggiola Moby Dada dovrebbe partire regolarmente da Cagliari per Civitavecchia».

